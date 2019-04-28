討媽媽們歡心！獻上珍珠、鑽石首飾絕對不會出錯

2019-04-28 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



媽媽們都喜歡有點價值的禮物，趁著母親節到來，如果預算許可，何不獻上鑽石耳環或是珍珠項鍊，討媽媽的歡心，同時又能凸顯自己的心意。

TASAKI認為這世上唯一能夠完美詮釋母性的就是珍珠，因應母親節的到來，所以推薦了數款超值的首飾選擇，即使當作日常配戴也不會過於豪華。如摩登經典balance系列，透過金屬的剛硬線條與珍珠的圓潤衝突結合，象徵著既柔軟也堅毅的女性形象。今年春夏所推出的kinetic系列，則將環形線條與珍珠層層堆疊，呈現出猶如當代雕塑品的曲線。如果想要有個性的珍珠首飾，那就非danger系列莫屬，TASAKI將優雅的珍珠幻化成有如蠍子的身軀、抑或是食肉植物的刺毛，打造充滿衝突美感的前衛珠寶，賦予古典優雅的珍珠傳統意義外的獨特新美學。