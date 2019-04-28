討媽媽們歡心！獻上珍珠、鑽石首飾絕對不會出錯
媽媽們都喜歡有點價值的禮物，趁著母親節到來，如果預算許可，何不獻上鑽石耳環或是珍珠項鍊，討媽媽的歡心，同時又能凸顯自己的心意。
TASAKI認為這世上唯一能夠完美詮釋母性的就是珍珠，因應母親節的到來，所以推薦了數款超值的首飾選擇，即使當作日常配戴也不會過於豪華。如摩登經典balance系列，透過金屬的剛硬線條與珍珠的圓潤衝突結合，象徵著既柔軟也堅毅的女性形象。今年春夏所推出的kinetic系列，則將環形線條與珍珠層層堆疊，呈現出猶如當代雕塑品的曲線。如果想要有個性的珍珠首飾，那就非danger系列莫屬，TASAKI將優雅的珍珠幻化成有如蠍子的身軀、抑或是食肉植物的刺毛，打造充滿衝突美感的前衛珠寶，賦予古典優雅的珍珠傳統意義外的獨特新美學。
針對剛成為人母的族群，身為另一半若要獻上心意，不妨參考eBebé充滿象徵意義的珍愛系列，這是是專為人父或人母所設計。具有男孩與女孩的圖像造型可見於系列吊墜，戒指，手鍊，項鍊與耳環等配飾中，另有鑲嵌鑽石款式，意味恆久流傳。多數商品皆可刻上孩童名字，做為懷念美好記憶的信物。而且在這系列，還以混搭式珠寶為概念，再推出Lock Your Love 結我鎖愛的子系列，包含手鍊與頸鍊，皆附有心型掛鉤；而此系列專屬的可替換式墜飾，包括最為人熟知的男女孩圖像、字母組合以及可愛的動物造型等。
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