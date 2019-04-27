木村光希Kōki現身全球最新、最大MCM旗艦店 一身經典圖騰超有巨星氣勢
MCM在日本東京開設Ginza HAUS 1全球最大旗艦店，請到目前當紅的木村光希Kōki出席開幕活動，為這棟融合藝術、時尚、文化的多樣化零售空間，帶來搶眼的新登場。
銀座Ginza HAUS 1全球最大旗艦店，是品牌進駐日本以來所舉辦規模最大的活動，外牆 36.5尺高相當壯觀，9層樓建物其中6層樓作為旗艦店空間，1到3樓主要提供MCM的服裝、皮件系列，並設有貴賓室；4樓是MCM展覽、5樓作為MCM畫廊空間，目前正展出以音樂為元素的「過去、現在、未來」藝術裝置，6樓則是不定期舉辦活動的嶄新場地。
日前旗艦店開幕的出席嘉賓包括木村光希Kōki、日本時尚圈新寵AMIAYA姊妹花、美國饒舌歌手Lil Jon、世界花樣滑冰錦標賽冠軍安藤美姬Miki Ando等人，木村光希身穿MCM最具標誌性的干邑色Visetos圖騰服裝，展現耀眼新星的活力與氣場。MCM Ginza HAUS 1是品牌繼德國柏林、美國西岸開設此類型概念店之後，全球第三家結合藝術、品牌精神的嶄新店鋪，也是目前全球最大的旗艦店，設有咖啡廳，未來將舉辦不定期展覽，可上日本官網日本官網：jp.mcmworldwide.com查詢。
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