木村光希Kōki現身全球最新、最大MCM旗艦店 一身經典圖騰超有巨星氣勢

2019-04-27 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MCM在日本東京開設Ginza HAUS 1全球最大旗艦店，請到目前當紅的木村光希Kōki出席開幕活動，為這棟融合藝術、時尚、文化的多樣化零售空間，帶來搶眼的新登場。

銀座Ginza HAUS 1全球最大旗艦店，是品牌進駐日本以來所舉辦規模最大的活動，外牆 36.5尺高相當壯觀，9層樓建物其中6層樓作為旗艦店空間，1到3樓主要提供MCM的服裝、皮件系列，並設有貴賓室；4樓是MCM展覽、5樓作為MCM畫廊空間，目前正展出以音樂為元素的「過去、現在、未來」藝術裝置，6樓則是不定期舉辦活動的嶄新場地。