LOEWE米蘭設計展的商品如此天真單純 是你我都想擁有的美好生活
LOEWE自2015年起參與設計圈盛事米蘭設計展迄今，年年都有令人印象深刻的作品，今年為第5個主題「LOEWE Baskets」的呈現，將編織工藝發揮到極致，融入手工絎縫、書法等，打造的商業銷售系列延伸自經典包款，也相當有看頭。
以「LOEWE Baskets」編織、編籃工藝的展覽，邀請了日本、美國、南非、韓國等共10位揚名國際的工匠，運用皮革詮釋織籃、手工絎縫及書法技巧，為家飾或家具作品挹注獨特風格，不僅賞心悅目，具有結構的巧思，更因為素材與手作藝術的質感，而顯出獨有的樸拙氣質，更散發出取物於自然、反之也融入自然的情境美感。
由這些國際級大師所創作的獨特工藝品，都可在米蘭國際家具展期間購買。此外，依隨米蘭設計展延伸的，是由LOEWE委任西班牙著名工匠為皮革商品、配飾而率先推出的全新系列，也會在指定專門店或官網販售，例如Puzzle、Gate等包款，也呼應編織主題，有嶄新的表現，例如Idoia Cuesta的手織皮袋是獨特的亂中有序，而Alvaro Leiro則運用蘆葦及天然纖維編織籃子的手法，打造了別緻的織皮錢包。
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