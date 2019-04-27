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LOEWE米蘭設計展的商品如此天真單純 是你我都想擁有的美好生活

2019-04-27 17:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LOEWE自2015年起參與設計圈盛事米蘭設計展迄今，年年都有令人印象深刻的作品，今年為第5個主題「LOEWE Baskets」的呈現，將編織工藝發揮到極致，融入手工絎縫、書法等，打造的商業銷售系列延伸自經典包款，也相當有看頭。

以「LOEWE Baskets」編織、編籃工藝的展覽，邀請了日本、美國、南非、韓國等共10位揚名國際的工匠，運用皮革詮釋織籃、手工絎縫及書法技巧，為家飾或家具作品挹注獨特風格，不僅賞心悅目，具有結構的巧思，更因為素材與手作藝術的質感，而顯出獨有的樸拙氣質，更散發出取物於自然、反之也融入自然的情境美感。

由這些國際級大師所創作的獨特工藝品，都可在米蘭國際家具展期間購買。此外，依隨米蘭設計展延伸的，是由LOEWE委任西班牙著名工匠為皮革商品、配飾而率先推出的全新系列，也會在指定專門店或官網販售，例如Puzzle、Gate等包款，也呼應編織主題，有嶄新的表現，例如Idoia Cuesta的手織皮袋是獨特的亂中有序，而Alvaro Leiro則運用蘆葦及天然纖維編織籃子的手法，打造了別緻的織皮錢包。

Puzzle包款的立體皮革貼花款式。圖／LOEWE提供
Puzzle包款的立體皮革貼花款式。圖／LOEWE提供
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LOEWE在米蘭設計展期間的家飾，有與自然環境共生的恬淡。圖／LOEWE提供
LOEWE在米蘭設計展期間的家飾，有與自然環境共生的恬淡。圖／LOEWE提供
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在米蘭展出的編織燈飾。圖／LOEWE提供
在米蘭展出的編織燈飾。圖／LOEWE提供
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編織，是LOEWE今年展出的主題。圖／LOEWE提供
編織，是LOEWE今年展出的主題。圖／LOEWE提供
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編織也成了Gate Bag的邊緣細節。圖／LOEWE提供
編織也成了Gate Bag的邊緣細節。圖／LOEWE提供
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編織的花器猶如向上蔓生的枝枒，有著自然奔放的力量。圖／LOEWE提供
編織的花器猶如向上蔓生的枝枒，有著自然奔放的力量。圖／LOEWE提供
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以編織物件作為牆面裝飾，營造出亂中有序的藝術氛圍。圖／LOEWE提供
以編織物件作為牆面裝飾，營造出亂中有序的藝術氛圍。圖／LOEWE提供
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特殊造型的小提包，精巧別致。圖／LOEWE提供
特殊造型的小提包，精巧別致。圖／LOEWE提供
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本次在米蘭以「LOEWE Baskets」編織、編籃工藝為主題推出的展覽，也有商...
本次在米蘭以「LOEWE Baskets」編織、編籃工藝為主題推出的展覽，也有商品延伸。圖／LOEWE提供
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LOEWE於米蘭設計展期間所展出的物件。圖／LOEWE提供
LOEWE於米蘭設計展期間所展出的物件。圖／LOEWE提供
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