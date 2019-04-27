LOEWE米蘭設計展的商品如此天真單純 是你我都想擁有的美好生活

2019-04-27 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LOEWE自2015年起參與設計圈盛事米蘭設計展迄今，年年都有令人印象深刻的作品，今年為第5個主題「LOEWE Baskets」的呈現，將編織工藝發揮到極致，融入手工絎縫、書法等，打造的商業銷售系列延伸自經典包款，也相當有看頭。

以「LOEWE Baskets」編織、編籃工藝的展覽，邀請了日本、美國、南非、韓國等共10位揚名國際的工匠，運用皮革詮釋織籃、手工絎縫及書法技巧，為家飾或家具作品挹注獨特風格，不僅賞心悅目，具有結構的巧思，更因為素材與手作藝術的質感，而顯出獨有的樸拙氣質，更散發出取物於自然、反之也融入自然的情境美感。