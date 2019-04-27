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日本和牛＋澳洲和牛＋伊比利豬！老乾杯肉控拼盤 讓媽媽一次吃3種美味

2019-04-27 16:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

隨著母親節即將到來，「老乾杯」集結A5級日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛與西班牙Bellota伊比利豬等3款夢幻肉品，限時10天推出「日澳和牛豪華拼盤」與「伊比利豬豐盛拼盤」，讓媽媽能品嚐到不同頂級肉品的美味。

本次推出的「日澳和牛 雙人豪華拼盤」，以「限定熟成冷藏澳洲和牛牛舌」做為第一道開胃，帶有彈牙口感，先沾滿義大利岩鹽、再用新鮮檸檬汁涮洗後入口，增添味蕾驚喜。佈滿大理石般細緻油花的「A5級日本和牛牛排」與「極選薄切」，可品嚐到入口即化的軟嫩。另外還有老乾杯紛雪燒、上等牛五花、熟成牛五花、鹽味牛肋條等組合，以及專為母親獻上的「伊比利豬特製玫瑰花」，增加浪漫情調，每套3,600元，單人追加加收1,800元。

除了牛肉之外，老乾杯也準備「伊比利豬豐盛拼盤」。包含肋眼上蓋、霜降、涮涮燒、肋條4種部位，透過特有的燒烤方式與熟度，從3分熟品嚐至9分熟，感受Bellota伊比利豬軟嫩、多汁、焦脆不同層次的風味，其特點是肉質皆帶有甜美奶香，搭配櫻桃鴨、大蝦、干貝等食材，讓不吃牛的媽媽也可以好好享用頂級燒烤美味。套餐雙人價3,400元，單人追加為1,800元。

老乾杯推出日澳和牛雙人豪華拼盤，一次可品嚐到3種頂級肉品的美味，每套3,600元...
老乾杯推出日澳和牛雙人豪華拼盤，一次可品嚐到3種頂級肉品的美味，每套3,600元。圖／老乾杯提供
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針對母親節設計的「伊比利豬特製玫瑰花」。圖／老乾杯提供
針對母親節設計的「伊比利豬特製玫瑰花」。圖／老乾杯提供
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澳洲肉品日本和牛
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