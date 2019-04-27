每天彷彿經歷一次氣爆 傷疤化為「38兔」勇闖花博公園

2019-04-27 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



患有罕病的泡泡天使劉佩菁全身有著水皰、血皰，幫佩菁換藥的媽媽心疼地這樣形容，女兒等於每天都經歷一次氣爆。每寸肌膚都帶著「傷與疤」的她，抱著不愉快也要「38的笑」的信念，以畫筆把傷疤變成「38兔」。這隻喜歡冒險，主張不留白的「38兔」與她一起勇闖花博公園，參加目前正在舉行的「2019台灣文博會」。

劉佩菁一出生就患有「先天性表皮鬆懈性水皰症」，俗稱「泡泡龍」，這樣的疾病，讓全身有黏膜的地方都會起水皰或血皰，甚至造成全身變形、四肢攣縮、口腔纖維化、食道狹窄等，每天都處於破皮、流血、疼痛、奇癢無比的生活當中。

即日起到4月28日，佩菁與「38兔」在台北花博爭艷館展區D1-004，歡迎大家前來感受「38兔」療癒的力量。圖／取自「泡泡天使劉佩菁X38兔」臉書粉絲專頁 分享 facebook 即日起到4月28日，佩菁與「38兔」在台北花博爭艷館展區D1-004，歡迎大家前來感受「38兔」療癒的力量。圖／取自「泡泡天使劉佩菁X38兔」臉書粉絲專頁 分享 facebook

「握著畫筆雖然吃力，卻是我的自由世界」，全身的傷疤讓劉佩菁的一舉一動飽受痛苦，甚至連旁人看似簡單的開顏料罐，都會害她起水皰，在作畫的過程中，畫紙常是血跡和色彩的交疊。她說，「38兔」也就是「傷疤兔」，希望在有限的生命中，持續用藝術的方式，讓大家享受在她血與色的繽紛世界中，感受生命的力量。

傷疤帶來疼痛，但也是成長的記號。對於劉佩菁而言，不斷為自己創造生命的可能，是她活下去的動力。她希望勇敢的「38兔」能夠療癒每個人的傷疤，告訴人民，每個人都有傷疤，不愉快時，別忘了「38的笑」，那麼雨天總會放晴。

為了讓更多人看見勇敢的「38兔」，劉佩菁參加目前正在舉行的「2019台灣文博會」，這次參展也希望推動「38兔」的IP授權，創造更多元化的商業合作，讓更多人喜歡「38兔」。即日起到4月28日，佩菁與「38兔」在台北花博爭艷館展區D1-004，她非常歡迎大家前來感受「38兔」療癒的力量。