LINE傳母親節領400元油票 中油打假：油票已停印11年

2019-04-27 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



網路詐騙又來了！近日又有不肖份子以「台灣中油慶祝母親節活動，『中國石油』400元加油劵領取」為主題在手機通訊軟體LINE騙取民眾個資，台灣中油公司今再度澄清，未在手機軟體LINE設立官方帳號。

台灣中油公司說，公司正式名稱為「台灣中油股份有限公司」，非詐騙主題所稱「中國石油」，且自2008年3月1日起已不再印製、販售LINE訊息所示的油票，民眾請勿參加及轉傳，以免更多人受騙上當。

近年網路及手機APP出現許多翻新詐騙手法，其中以在手機APP及假冒官方臉書粉絲頁詐騙頻率最高。台灣中油指出，去年即有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，於LINE群組散布詐騙訊息，今年再有假冒台灣中油臉書行詐騙之實，手法惡劣實不足取。

對於本次以母親節為名所流傳之LINE訊息，台灣中油再度澄清該活動訊息為詐騙訊息，該帳號並非台灣中油所設，所有行銷活動均以台灣中油正式發布之新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可先提出檢舉或請直接向台灣中油查證，以避免不知情民眾受害。