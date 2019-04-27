珍妮佛羅培茲什麼也沒露 穿Stuart Weitzman螢光鞋就性感又可愛

2019-04-27 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繽紛的霓虹螢光色，成了迎接夏天的點睛亮彩，鞋界「美腿神器」Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列， 英國品牌Tabitha Simmons也在當季的科技花園（Techno Garden）主題中，加入霓虹金屬色系，讓夏天穿搭更辣更搶眼。

Stuart Weitzman以品牌的經典款式Nudist高跟涼鞋作原型，打造了螢光粉紅、螢光橙及螢光黃等三個色系的限量涼鞋，像是沁涼水果的色系，讓夏日有果凍色的甜美。棉花糖女孩艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）以緊身車褲搭襯藍色外套、螢光橘Nudist呈現撞色的個性美，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）以黃色紗裙配襯螢光黃Nudist，和她日常穿搭比起來簡直包緊緊，卻顯出青春活潑感，整個人都亮了起來。