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珍妮佛羅培茲什麼也沒露 穿Stuart Weitzman螢光鞋就性感又可愛

2019-04-27 12:25聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繽紛的霓虹螢光色，成了迎接夏天的點睛亮彩，鞋界「美腿神器」Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列， 英國品牌Tabitha Simmons也在當季的科技花園（Techno Garden）主題中，加入霓虹金屬色系，讓夏天穿搭更辣更搶眼。

Stuart Weitzman以品牌的經典款式Nudist高跟涼鞋作原型，打造了螢光粉紅、螢光橙及螢光黃等三個色系的限量涼鞋，像是沁涼水果的色系，讓夏日有果凍色的甜美。棉花糖女孩艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）以緊身車褲搭襯藍色外套、螢光橘Nudist呈現撞色的個性美，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）以黃色紗裙配襯螢光黃Nudist，和她日常穿搭比起來簡直包緊緊，卻顯出青春活潑感，整個人都亮了起來。

Tabitha Simmons重返英國鄉村的花卉，更融入霓虹、金屬、亮片等元素，打造科技花園主題，演繹富有未來感的當代設計。奪目霓虹、浪漫絲綢都是材質面料，並使用螢光粉、橙、王色系的霧面表現，搭配PVC材質，為夏季鞋款注入奔放的活力。

Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列。圖／Stua...
Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列。圖／Stuart Weitzman提供
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Tabitha Simmons的Leticia系列涼鞋有螢光、金屬設計。圖／取自...
Tabitha Simmons的Leticia系列涼鞋有螢光、金屬設計。圖／取自IG
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Tabitha Simmons螢光桃紅配襯PVC材質的春夏系列。圖／取自IG
Tabitha Simmons螢光桃紅配襯PVC材質的春夏系列。圖／取自IG
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「美國小姐」奧利維亞卡波（Olivia Culpo）也穿了Stuart Weit...
「美國小姐」奧利維亞卡波（Olivia Culpo）也穿了Stuart Weitzman螢光色系的尖頭鞋。
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艾希莉葛拉罕穿Stuart Weitzman Nudist高跟涼鞋螢光橘色款。圖...
艾希莉葛拉罕穿Stuart Weitzman Nudist高跟涼鞋螢光橘色款。圖／Stuart Weitzman提供
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Stuart Weitzman Neon高跟涼鞋，售價16,200元。圖／Stu...
Stuart Weitzman Neon高跟涼鞋，售價16,200元。圖／Stuart Weitzman提供
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珍妮佛羅培茲將Stuart Weitzman Nudist高跟涼鞋螢光黃色款穿得...
珍妮佛羅培茲將Stuart Weitzman Nudist高跟涼鞋螢光黃色款穿得亮眼。圖／Stuart Weitzman提供
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Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列。圖／Stua...
Stuart Weitzman在2019春夏推出全新的螢光限量系列。圖／Stuart Weitzman提供
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