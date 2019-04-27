肯德基爺爺火辣熱舞 大秀肌肉叫媽媽快來吃雞
母親節即將到來，各大商店早已蓄勢待發準備搶商機，日前報導肯德基官方IG公布肯德基爺爺的最新造型，儘管跟以往親切的模樣有所不同，但卻搖身一變成為超有型成熟大叔。為了因應母親節，肯德基官方也釋出一段影片，看著肯德基爺爺大跳熱舞秀身材，讓網友不禁大喊「快給我兩塊肌（雞）！」
從影片可以看到，肯德基爺爺一開始就撕開上衣，大露胸前兩塊肌，便隨著音樂扭動身軀開始熱舞，中間時不時還拋媚眼、撫摸身體，最後肯德基爺爺和舞群脫下褲子，露出寫有「成為世界上最酷的媽媽的感覺如何？」（How does it feel to be the coolest mom in the world）
最後，肯德基爺爺和其他舞者穿上了炸雞造型的服裝，為自家商品做行銷，並預祝所有的媽媽母親節快樂。網友看到影片後，紛紛留言表示，「我媽想知道肯德基爺爺現在在哪」、「快給我來兩塊肌（雞）」、「是吃了肯德基才會有像肯德基爺爺那樣的身材嗎」、「立馬就買了兩塊炸雞來吃」，「我擔心我媽看到肯德基爺爺太帥，會拋棄爸爸」，但也有網友表示，「這部影片真的很詭異」、「看了覺得心情很複雜」、「雖然不知道肯德基轉化成這樣的行銷好不好，但身為男生的我還是看得很開心」。
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