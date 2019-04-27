親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

肯德基爺爺火辣熱舞 大秀肌肉叫媽媽快來吃雞

2019-04-27 12:04聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

母親節即將到來，各大商店早已蓄勢待發準備搶商機，日前報導肯德基官方IG公布肯德基爺爺的最新造型，儘管跟以往親切的模樣有所不同，但卻搖身一變成為超有型成熟大叔。為了因應母親節，肯德基官方也釋出一段影片，看著肯德基爺爺大跳熱舞秀身材，讓網友不禁大喊「快給我兩塊肌（雞）！」

從影片可以看到，肯德基爺爺一開始就撕開上衣，大露胸前兩塊肌，便隨著音樂扭動身軀開始熱舞，中間時不時還拋媚眼、撫摸身體，最後肯德基爺爺和舞群脫下褲子，露出寫有「成為世界上最酷的媽媽的感覺如何？」（How does it feel to be the coolest mom in the world）

最後，肯德基爺爺和其他舞者穿上了炸雞造型的服裝，為自家商品做行銷，並預祝所有的媽媽母親節快樂。網友看到影片後，紛紛留言表示，「我媽想知道肯德基爺爺現在在哪」、「快給我來兩塊肌（雞）」、「是吃了肯德基才會有像肯德基爺爺那樣的身材嗎」、「立馬就買了兩塊炸雞來吃」，「我擔心我媽看到肯德基爺爺太帥，會拋棄爸爸」，但也有網友表示，「這部影片真的很詭異」、「看了覺得心情很複雜」、「雖然不知道肯德基轉化成這樣的行銷好不好，但身為男生的我還是看得很開心」。

影片一開始，就可以看到肯德基爺爺撕開上衣，大秀身材。圖／截自肯德基官方Youtu...
影片一開始，就可以看到肯德基爺爺撕開上衣，大秀身材。圖／截自肯德基官方Youtube
分享
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基...
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基官方Youtube
分享
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基...
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基官方Youtube
分享
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基...
肯德基因應母親節，特地請變帥的肯德基爺爺拍熱舞影片，宣傳自家商品。圖／截自肯德基官方Youtube
分享

肯德基母親節
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

LINE傳母親節領400元油票 中油打假：油票已停印11年

2019-04-27 12:45

珍妮佛羅培茲什麼也沒露 穿Stuart Weitzman螢光鞋就性感又可愛

2019-04-27 12:25

新古典室內樂團作品《冀》 威尼斯雙年展開幕周演出

2019-04-27 12:00

瑞莎迷上MIKIMOTO 想當女兒嫁妝

2019-04-27 07:04

只有13天！黃亞細插旗中山商圈　點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」

2019-04-26 23:14

呱呱！日本迪士尼29款「唐老鴨旅行小物」萌炸 讓你抱著唐老鴨出國玩

2019-04-26 20:28

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

夏姿預告「針間絮語」展覽首度曝光設計手稿 品牌好友林心如將出席力挺

2019-04-26 19:45

本周末只有這件事！愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店 華山登場

2019-04-26 19:24

「查無此人—小花計畫展」 喚醒你心中最不願失去的記憶

2019-04-26 18:34

無限手套發威！ Google搜尋輸入「薩諾斯」體驗超級英雄的恐懼感

2019-04-26 18:18

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

台灣教育大躍進！兒童美學教育零時差

2019-04-26 17:34

法國藝術遊戲融入教學 在台就可體驗！

2019-04-26 17:34

浪琴、天梭和雷達表 聯手帶來時光饗宴

2019-04-26 17:31

邵雨薇 歌詠CHARRIOL

2019-04-26 16:00

Digital City北市和平店新開幕 Dyson涼風扇狂省1.1萬

2019-04-26 14:26

台鐵及日本一畑電車 5月1日起一日券交流

2019-04-26 12:01

《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33

文華東方X肌膚之鑰聯名下午茶 「精質乳霜」化作甜點

2019-04-26 11:12

5月1日進入日本「令和年」 加賀屋送這禮慶新年

2019-04-26 09:59

日本神戶博物館精品 6月故宮南院亮相

2019-04-26 09:15

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

速食新品開戰! 漢堡王推法式白醬蘑菇系列、繼光香香雞賣飯也賣豬

2019-04-25 23:46

讓媽媽心花怒放 春夏包款配件 繁花盛開

2019-04-25 23:08

大金空調服務再升級 全機8年保固 現折5千再享節能補助

2019-04-25 22:51

黃子佼30年首開演唱會破紀錄 入場享兩好禮

2019-04-25 22:01

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

萌翻！日藥本舖「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」全球獨家限量加價購

2019-04-25 20:39

夏天到了 就是不能沒有小白鞋

2019-04-25 20:22

M17進軍直播購物服務 喊「+1」自動變訂單小心手滑

2019-04-25 20:22

超模Alessandra Ambrosio爆乳裝登場 隋棠「要同框真的會害羞」

2019-04-25 20:21

全聯推3款時尚「元氣滿點蔬菜包」 日本設計師操刀設計、50點福利點加價購

2019-04-25 20:15

做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02

任容萱發豪語 要與超模Alessandra Ambrosio比拚氣勢

2019-04-25 19:59

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

夏姿為愛啟程 母親節刺繡洋裝、休閒鞋好青春

2019-04-25 19:20

粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01

母親節餐廳訂不到？新光三越App扣點就能預訂餐桌換美食

2019-04-25 18:56
看更多

熱門文章

「通緝犯」找到了！北捷第100億幸運兒現身

2019-04-26 19:54

台彩緊急宣布 大福彩頭獎上衝3.7億元

2019-04-26 15:46

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

2019-04-26 20:09

蘇揆的「年假7天UP」 為何引發婆媳界和單身族哀號？

2019-04-27 08:00

台灣旅客遊日占用超商停車格他覺丟臉 日網友回應了

2019-04-26 17:22

25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹

2019-04-26 13:53

有洋蔥…奇蹟終究還是抵不過病魔 「最美的愛情」落幕了

2019-04-26 16:51

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

無限手套發威！ Google搜尋輸入「薩諾斯」體驗超級英雄的恐懼感

2019-04-26 18:18

達文西手術浮報健保 北醫附醫繳回1.2億元

2019-04-27 00:00

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4月27日揭曉

2019-04-26 16:11

大福彩最後一期 單注獎金有機會增6倍

2019-04-26 15:55

不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18

科普好健康／台灣人愈喝愈多 離癌愈來愈近

2019-04-27 00:00

台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

每日星座運勢／水瓶多留意財經消息 事業衝勁十足

2019-04-27 00:00

女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20

彭佳嶼海域乍現「海市蜃樓」？氣象局：也可能是對流胞

2019-04-26 16:42

吳德榮：宜花基下雨機率高 下周梅雨季第一道鋒面到

2019-04-27 08:30

影／揭器捐協調師祕辛 醫院辦職人劇特映會

2019-04-26 15:52

「查無此人—小花計畫展」 喚醒你心中最不願失去的記憶

2019-04-26 18:34

生三個孩子同時讀博士！彭郁云：最大收穫是知道自己很被愛

2019-04-26 17:00

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

加桃機Line帳號問題3秒就有解 還能查航班動態

2019-04-26 16:13

彭啟明：今天北台灣舒適 明天各地又是熱烘烘

2019-04-27 09:08

四季豆農藥殘留超標26倍 北市8蔬果上榜

2019-04-26 19:01

邵雨薇 歌詠CHARRIOL

2019-04-26 16:00

有拜有保庇 老翁搭北捷掃墓成第100億幸運兒

2019-04-26 19:36

拚翻倍！大福彩最後一期買氣暴增 頭獎上看3.7億元

2019-04-26 16:36

呱呱！日本迪士尼29款「唐老鴨旅行小物」萌炸 讓你抱著唐老鴨出國玩

2019-04-26 20:28

運動手環測出「心慌慌」…救回一命

2019-04-27 00:19

一小時收兩分地！用這台機器收地瓜效率比人工快80倍

2019-04-26 14:02

台灣油杉可大量育苗 農委會不再指定為珍貴稀有植物

2019-04-26 13:36

昆凌真是最正的「恐龍妹」 張張照片都是俏麗活潑學生樣

2019-04-23 14:50

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

近視度數沒增加 就不用重配眼鏡嗎？

2019-04-27 09:11

陸客搭船來台旅遊 夾帶豬肉餅乾遭查獲遣返

2019-04-26 20:59

影／數千隻雛鳥溺斃 南極皇帝企鵝面臨生存危機

2019-04-26 17:03

子宮外孕跑到肝臟 南非這位媽媽還順利生下來

2019-04-26 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top