肯德基爺爺火辣熱舞 大秀肌肉叫媽媽快來吃雞

2019-04-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



母親節即將到來,各大商店早已蓄勢待發準備搶商機,日前報導肯德基官方IG公布肯德基爺爺的最新造型,儘管跟以往親切的模樣有所不同,但卻搖身一變成為超有型成熟大叔。為了因應母親節,肯德基官方也釋出一段影片,看著肯德基爺爺大跳熱舞秀身材,讓網友不禁大喊「快給我兩塊肌(雞)!」

從影片可以看到,肯德基爺爺一開始就撕開上衣,大露胸前兩塊肌,便隨著音樂扭動身軀開始熱舞,中間時不時還拋媚眼、撫摸身體,最後肯德基爺爺和舞群脫下褲子,露出寫有「成為世界上最酷的媽媽的感覺如何?」(How does it feel to be the coolest mom in the world)