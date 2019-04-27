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慰勞媽咪及老婆 台東多家飯店推母親節餐飲優惠吸客

2019-04-27 08:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

母親節讓媽媽們遠離油膩的廚房，闔家外出聚餐，已成年國內民眾慶祝母親節的重要活動之一，台東地區禾風新棧及GAYA潮、桂田喜來登、娜路彎、知本老爺酒店等，多家飯店相繼推出母親節優惠專案，供民眾參考選擇。

甫開幕的禾風新棧度假飯店5月1日至5月31日為期1個月，推出6000元（+10%）及9800元（+10%）兩種不同價位「寵愛媽咪」10人桌餐，想孝敬母親不必人擠人，5月天天都行，活動期間用餐即送戚風蛋糕1個及飯店禾童樂園體驗票券2張，有氣墊城堡、卡丁車等設施，讓家中小孩玩得盡興，大人聚餐吃得自在。

桂田喜來登酒店5月1日至12日止，二樓粵式中餐廳及三樓國際宴會廳10人每桌12000元+10%，送母親節精緻蛋糕1個、母親節花環1個，並提供拍照背板闔家留影；小家庭聚餐4至5人每桌7200元+10%，每桌贈送母親節花環1個。阿力海自助餐廳平日每人920元+10%；假日每人980元+10%，消費滿10人，母親用餐1人免費。

娜路彎酒店5月11日及12日中庭咖啡廳自助午餐每人580元+10%、晚餐880元+10%，哈根達斯吃到飽，養生野菜自助川燙，現場手作足浴包每桌贈送1組，說「媽媽我愛妳」送拍立得紀念合照1張。

知本老爺5月1日至31日止，推出母親節鐵板燒套餐有6道精緻料理和前菜，主菜紐西蘭小牛犢嫩肩排或慢火嫩煎匈牙利鵝胸二選一，另附母親節限定甜點「玫瑰包心」蛋糕及飲品，毎套1380元+10%，用餐就抽日本蒸氣烤麵包機，滿2客送「老爺沐浴三件組」。活動期間至酒店2樓「寬SPA」購買「青春之泉養護油」1瓶，即贈「背部肌肉釋壓按摩」40分鐘。

GAYA潮酒店5月10日至12日止，只要用餐，不論是U-RA廳午餐每客450+10%，或KIPA廳自助晚餐每客700+10%，就能參加抽獎，有50項好禮等你帶回家，另5月7日前預訂，用餐當天可獲精美早鳥禮1份；消費滿4人送GAYA品牌紅酒1瓶，8人贈2瓶，贈酒以成人計算（孩童不計）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

禾風新棧5月1日至31日止，推出6000元（+10%）及9800元（+10%）兩...
禾風新棧5月1日至31日止，推出6000元（+10%）及9800元（+10%）兩種不同價位「寵愛媽咪」10人桌餐，用餐就贈送母親節戚風蛋糕1個及飯店2樓禾童樂園體驗票券2張，有氣墊城堡、卡丁車等設施。記者羅紹平／攝影
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桂田喜來登酒店5月1日至12日止推出母親節專案，10人桌餐送母親節精緻蛋糕1個、母親節花環1個，並提供拍照背板闔家留影。記者羅紹平／攝影
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台東GAYA酒店5月10日至12日推出母親節特餐，5月7日前預訂，用餐當天可獲精...
台東GAYA酒店5月10日至12日推出母親節特餐，5月7日前預訂，用餐當天可獲精美早鳥禮1份；消費滿4人送GAYA品牌紅酒1瓶。圖／GAYA酒店提供
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台東GAYA酒店5月10日至12日推出母親節特餐，5月7日前預訂，用餐當天可獲精美早鳥禮1份；消費滿4人送GAYA品牌紅酒1瓶。圖／GAYA酒店提供
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娜路彎酒店母親節專案，哈根達斯吃到飽，養生野菜自助川燙，現場手作足浴包每桌贈送1...
娜路彎酒店母親節專案，哈根達斯吃到飽，養生野菜自助川燙，現場手作足浴包每桌贈送1組及拍立得紀念合照1張等。記者羅紹平／攝影
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禾風新棧5月1日至31日止，推出6000元（+10%）及9800元（+10%）兩...
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母親節
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