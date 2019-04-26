只有13天！黃亞細插旗中山商圈 點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」

2019-04-26 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自新加坡、已經有60餘年歷史的黃亞細肉骨茶，將於4月27日於新光三越南西店本館開設全台第2間分店。為慶祝開幕，自4月27日起，將連續13天推出點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」的優惠活動，現賺110元。

創立於1955年的黃亞細肉骨茶，乃是新加坡著名的肉骨茶名店之一。最大特色，就是使用大量的白胡椒、大蒜作為湯頭基底，再配上豬排骨啃著吃，湯頭略帶辛辣感，滋味強勁、香氣濃郁，非常有南洋風格。黃亞細肉骨茶自2018年7月首登台灣，座落新光三越信義店，為首間海外分店，本次則拓展至中山商圈的新光三越南西店。新店店內70坪，設有87席座位，以復古的南洋餐室為設計風格主軸，並且有開放式廚房，可以讓民眾看見調理的過程。

黃亞細的「上等肉骨茶」，選用2根約10公分長的豬肋排作為主角，能夠輕鬆將豬肉剝離骨頭，細細品味，每份260元。至於3月新推出的「經典肉骨茶」，則是使用豬小排，肉質厚實還能咬到清脆軟骨，每份200元：另外還有混搭豬肋排與豬小排的「綜合肉骨茶」，每份240元。隨著南西店開幕，也新推出在新加坡擁有高人氣的「滷大腸頭」，每份120／220元。

隨著新店開幕，黃亞細新設計「自由配」方案。只要點購任一口味肉骨茶，即可選擇59元、79元、149元等三種不合組合配參。59元方案中，可從蒜香鮮蔬、滷豆腐花干等小菜中任選2款；79元方案則是可選擇滷豬手或滷大腸頭。至於149元的方案，則一次享受滷豬手或滷大腸頭，加上滷豆腐花干、蒜香鮮蔬與香米飯。