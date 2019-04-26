瑞莎迷上MIKIMOTO 想當女兒嫁妝
日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO曾於高級訂製服周期間，於巴黎頂級珠寶雲集的芳登廣場（Place Vendome）發表全新高級珠寶作品Juex de Rubans系列，將高級訂製服的繁複工藝及奢華細節，透過不同珍稀的寶石與金屬，化為充滿想像力的珠寶。此系列珠寶也將於5月5日起至12日止，於MIKIMOTO晶華酒店形象概念店預約鑑賞。充滿想像力的雙魚座瑞莎，一戴上就對於設計精巧有如小冠冕的Jeux de Rubans日本Akoya珍珠高級珠寶鑽石髮飾帶情有獨鍾，許願希望能看到愛女Nika未來帶著這頂珠寶結婚的模樣。
可愛的瑞莎一戴上Jeux de Rubans的髮飾，就直說自己今天像個小公主，還感嘆現場看到的人太少，很可惜！歐洲皇室過去經常於日間配戴這種略簡於冠冕、但仍能彰顯高雅風範的髮飾；而身為日本皇家御用品牌的MIKIMOTO自然也擅長為皇家女性根據不同場合打造適合的珠寶，像這樣摩登簡練的作品，連戴過大型皇冠的瑞莎也覺得非常動心：「我覺得這個皇冠對我來說是完美的，就剛好perfect，非常浪漫，不會太大也不會太小。我如果可以保留給女兒、她結婚的時候可以戴的話，我會非常非常感動。」
瑞莎生長在一個喜歡珍珠的家庭，來台灣前即知道MIKIMOTO這個以珍珠聞名的品牌：「我從小很愛珍珠，本身是雙魚座，最愛去的地方就是海邊。如果是鑽石和珍珠，我可能還是會選珍珠。我媽媽從小就很愛收集珍珠，我小時候也會跟媽媽借戴她的珍珠，然後我女兒也是呀，她的耳環也是有小小的珍珠。不知道為什麼我們一家人都很愛珍珠。」說到這裡她大笑：「現在有什麼節日，老公問我要什麼禮物，我就會說，珍珠可能很不錯，剛好女兒也可以一起戴。」
為慶祝MIKIMOTO於品牌創立125周年，同時也成為了法國高級時裝公會（Fédétion de la Haute Couture et de la Mode）高級珠寶成員所發表的Juex de Rubans系列作品，靈感源自於高級訂製服上常用的裝飾絲帶，透過精湛的金工技術和想像，讓剛硬的貴金屬與貴重寶石，呈現出絲帶娉婷縈繞的輕盈浪漫。除了髮飾，瑞莎也配戴了一款Jeux de Rubans 珍珠鑽石項鍊，將日本Akoya珍珠編織成柔軟服貼頸部的緞帶蝴蝶結，而可以自由變化成雙層手鍊或當作項鍊配戴的日本Akoya珍珠高級珠寶鑽石手鍊，簡單的設計和豐富的搭配性，也展現MIKIMOTO以簡御繁的珠寶設計底蘊。
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