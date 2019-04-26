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IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48聯合報 記者柯意如╱即時報導

許多甜點控到日本，一定不會錯過口感香綿順滑的日式可麗餅。最近在IG上有一家開在台北的日式可麗餅店爆紅，是位於永康商圈的「錐子日式可麗餅咖啡專賣ドリンコ」，開幕不久就立即成為新打卡熱點，吸引許多美食部落客跟網美嘗鮮，到底這家小店有什麼讓吃貨們難以抵擋的魅力呢？

草莓鮮奶油可麗餅是季節限定款。圖／IG @jeankuo88820提供
草莓鮮奶油可麗餅是季節限定款。圖／IG @jeankuo88820提供
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「錐子日式可麗餅」的鮮奶油美味。圖／IG @chiying1126提供
「錐子日式可麗餅」的鮮奶油美味。圖／IG @chiying1126提供
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「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @wenrthexxoo提供
「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @wenrthexxoo提供
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「錐子日式可麗餅」位於麗水街、東門站附近，店內有各式美味香軟的各式口味可麗餅，不同於台式的脆皮感，日式可麗餅是另一種細膩的溫柔，吃過「錐子」的網友，都對它清爽美味的鮮奶油驚為天人，如果是首次品嘗的客人，很推薦試試看鮮奶油口味。最多人分享的「蜂蜜檸檬鮮奶油」、「草莓鮮奶油」、「香蕉巧克力鮮奶油」等甜口味，甜度不會太高吃了不膩，征服許多甜點控的胃，可愛錐形包裝很好拍「相機食先」，很方便逛街拿著食用。

草莓鮮奶油可麗餅是季節限定款。圖／IG @jeankuo88820提供
草莓鮮奶油可麗餅是季節限定款。圖／IG @jeankuo88820提供
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「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @chiying1126提供
「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @chiying1126提供
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店主自介，30歲才到日本學習可麗餅與咖啡，將道地的日式可麗餅風味帶回台灣，特別設計LOGO包裝很有喜感，讓人印象深刻，有小清新文青氣息。「錐子日式可麗餅咖啡專賣ドリンコ」還有鹹口味，店家不定期推出季節性的菜單變化口味，如果來麗水街附近別忘了品嘗看看喔！營業時間與詳細資訊可上店家臉書查詢。

「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @wenrthexxoo提供
「錐子日式可麗餅」近日在IG爆紅。圖／IG @wenrthexxoo提供
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咖啡甜點
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