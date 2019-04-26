本周末只有這件事！愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店 華山登場

2019-04-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



結合藝術、音樂與工藝的「愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店」在台北華山1914文化創意產業園區登場，以愛馬仕男士絲巾、領帶為元素，設計出一座快閃店樣貌的展覽場地，帶來精品與創意結合的趣味空間。

以黑膠唱片行為設計靈感，愛馬仕打造了一座以瀏覽、聆聽、探索作為體驗的絲巾唱片快閃店，將領帶包裝成音樂卡匣裝飾在牆面上，或是蒐集2012年迄今、可隨選隨聽的時裝秀音樂黑膠唱片，都帶來聆賞音樂的新鮮樂趣。愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian及男士絲巾部門創意總監Christophe Goineau，將自身對於音樂的熱愛融入設計概念，在過去15年為愛馬仕男裝秀製作秀場音樂的藝術總監Thierry Planelle也加入這個創意團隊，三位藝術家結合而成一個精湛的搖滾樂團，共同啟動「愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店」。

愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店早前在馬德里、紐約、墨爾本、杜拜等城市展出，新的一站來到台北，展現旋律音軌與藝術筆觸結合的樣貌。以音樂卡匣和唱片作為包裝，可鑑賞品牌豐富的領帶設計，卡匣懸掛在牆壁之上，一張張翻閱唱片的同時，也翻閱著愛馬仕絲巾設計的精湛圖樣。展場內唱片共有72款圖案的絲巾，因顏色或細節不同而延續出321種款式，26款圖案的領帶則變幻出125個款式，獨有的絲質面料、光澤紋理和具有故事性的設計圖樣，都讓絲巾成為創作載體，乘載著愛馬仕豐沛的創作概念。

展場每梯次大約可容納150人，若假日人潮眾多，因安全考量需請耐心排隊進場，場內分為絲巾黑膠試聽區、領帶試聽區、絲巾試戴區等，前兩區塊即是以領帶、絲巾作為包裝的音樂選輯，此外，不可錯過的是「封面拍照區」、「黑膠速寫區」，二者皆為法國引進的最新趣味拍照機器，前者以俯角拍出彩色的黑膠封面照，後者則是將臉孔以黑膠唱片的黑白音軌表顯，別具新意，值得體驗。

★★★愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店★★★

【展覽資訊】

地點：華山1914文化創意產業園區的中7B館（台北市中正區八德路一段1號）

日期：即日起至5月5日止

時間：11：00至21：00（周一至周五19：00至21：00為獨立樂團及DJ表演）

【黑膠講座】

講題：不間斷的夢想 蕭青陽__4月27日11：00

講題：黑膠與生活 THT唱片 李思霆__4月28日11：00

【獨立樂團及DJ表演】

4/28 Bosco Rogers（法國搖滾雙人組合、Silk Mix活動指定主要合作樂團）

4/29 YELLOW樂團 + beats and friends

4/30 甜約翰Sweet John + 陳涵

5/1 Tizzy Bac + talonehead

5/2 宇宙人 + Spykee

5/3 Frandé法蘭黛 + beats and friends

★Silk Mix Taipei活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/events/343549859605946/