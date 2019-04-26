親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

黃心穎偷吃許志安 現身美國機場吐5字

喚醒你心中最不願失去的記憶 「查無此人—小花計畫展」流行樂壇與當代藝術的暖心跨界

2019-04-26 18:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

長大，似乎也是面臨熟悉的人事物消失或遺忘的過程。起源於對老家記憶「即將失去」憂慮與焦慮，由設計師方序中啟動「小花計畫」，今年邁入第五年的小花，成長的更加茁壯，攜手「五月天」瑪莎聯手策畫一場由流行樂壇與當代藝術跨界合作的「查無此人—小花計畫展」，透過跨領域創作一起發出最溫柔的提醒，喚醒每個人心中最溫暖最不願失去的記憶，4月24日起在台北當代藝術館展出。

「查無此人—小花計畫展」（右起）策展人方序中、音樂總監瑪莎。圖／相信音樂提供
「查無此人—小花計畫展」（右起）策展人方序中、音樂總監瑪莎。圖／相信音樂提供
分享

「小花計畫」第五年的夢幻組合 音樂影像的觸動讓記憶重新啟動

「小花計畫」最初是方序中在2015年有感屏東東港老家眷村面臨拆遷命運，憂心生活記憶逐漸消失，於是發起以「回家」為概念的計畫，喚醒大家對在地文化的保存意識。今年的「小花計畫」成員組成更是夢幻，由瑪莎擔任音樂總監，號召林強、阿信、李英宏、魏如萱、茄子蛋、告五人、宇宙人、家家、劉若英、HUSH等人氣創作歌手與樂團加入，攜手國內外當代藝術創作團隊，創作出結合視覺與聽覺的多媒體影音裝置作品，透過音樂與影像的觸動，喚醒我們沈睡的海馬迴，讓深眠的記憶重新啟動，種種回憶都鮮活了過來。

策展人方序中表示，今年是小花計畫規模最大的一次。流行音樂是最靠近人們的藝術，小花每一年都會開花，今年開一朵時間的花，我們把音樂變成作品的一部分，看展時記得同時戴上作品前的耳機去感受。瑪莎談到自已最不想消失的記憶則是「小時候的照片」，他說，現在照片都是數位的，缺少了把照片拿在手上寫字、翻閱與泛黃的經驗。

紙紮屋夜店、小叮噹的任意門、彈珠的聲音 穿梭時空中的暖心感受

展覽序曲「台灣是好所在」由多格動態泛黃影像與街景建物的動態畫作，搭配林強獨特的台語電音，彷彿重返台灣舊時光。「隱形的紀念」由來自日本的明和電機特別為展覽打造如文庫本大小的木製迷你樂器，搭配五月天阿信的歌聲共同創作呈現。豪華朗機工與魏如萱共同創作的裝置作品「很難很難」，黑暗的空間中一座桌案，呈現出書桌、廚房、公車站、街角、路燈、鐵花窗的複合體，隨著在物件上移動的光照亮不同的地方，似乎也召喚出不同的記憶。

「有前無後」顛覆傳統民俗工藝紙紮屋的印象，原來靠近作品背後一看，敞開的紙紮屋原來裡面是個霓虹燈光閃爍的夜店，搭配李英宏的電子音樂一起服用，翻轉大家對「死亡」黑暗、恐怖印象。「我夢見了小叮噹」，打造出童年記憶的任意門、同時也是窺視人群流動的攝影機。手機、電腦觸控螢幕的時代，會不會讓我們忘記觸摸實體的感受？「禁止觸摸」當觀者觸碰牆面的彈珠球、銅板硬幣、麻將等壓克力方塊，便會隨著產生相關聲音與動感，提醒別忘了真實觸動的感受。

這次展覽將音樂與藝術結合，也透別收錄參展歌手樂團的作品，打造「查無此人」專輯，開展時可在台北當代藝術館預購，並同步全面數位上架。

2019「查無此人—小花計畫展」

展期：4月24日～7月7日

地點：台北當代藝術館

歌手李英宏與新興糊紙文化組織、服裝設計師齊振涵、李嘉泉共同創作的「有前無後」。圖...
歌手李英宏與新興糊紙文化組織、服裝設計師齊振涵、李嘉泉共同創作的「有前無後」。圖／相信音樂提供
分享
「查無此人—小花計畫展」，由瑪莎擔任音樂總監，號召人氣創作歌手與樂團加入，攜手國...
「查無此人—小花計畫展」，由瑪莎擔任音樂總監，號召人氣創作歌手與樂團加入，攜手國內外當代藝術創作團隊，創作出結合視覺與聽覺的多媒體影音裝置作品。記者杜建重／攝影
分享
挑高大型展場中央，螢幕畫面主角是方序中的外公，透過佈滿歲月痕跡的臉龐，詮釋時間的...
挑高大型展場中央，螢幕畫面主角是方序中的外公，透過佈滿歲月痕跡的臉龐，詮釋時間的流逝與變化。記者杜建重／攝影
分享
豪華朗機工與魏如萱共同創作的裝置作品「很難很難」。圖／相信音樂提供
豪華朗機工與魏如萱共同創作的裝置作品「很難很難」。圖／相信音樂提供
分享
樂團「宇宙人」與新媒體藝術家紀昀共同創作互動裝置作品「禁止觸摸」。圖／相信音樂提...
樂團「宇宙人」與新媒體藝術家紀昀共同創作互動裝置作品「禁止觸摸」。圖／相信音樂提供
分享
「我夢見了小叮噹」，將任意門化身為窺視人群流動的攝影機。記者杜建重／攝影
「我夢見了小叮噹」，將任意門化身為窺視人群流動的攝影機。記者杜建重／攝影
分享
「隱形的紀念」由來自日本的明和電機特別為展覽打造如文庫本大小的木製迷你樂器，搭配...
「隱形的紀念」由來自日本的明和電機特別為展覽打造如文庫本大小的木製迷你樂器，搭配五月天阿信的歌聲共同創作呈現。記者杜建重／攝影
分享
「有前無後」顛覆傳統民俗工藝紙紮屋的印象，靠近作品背後一看，敞開的紙紮屋原來裡面...
「有前無後」顛覆傳統民俗工藝紙紮屋的印象，靠近作品背後一看，敞開的紙紮屋原來裡面是個霓虹燈光閃爍的夜店。記者杜建重／攝影
分享
「台灣是好所在」，由多格動態泛黃影像與街景建物的動態畫作，彷彿重返台灣舊時光。記...
「台灣是好所在」，由多格動態泛黃影像與街景建物的動態畫作，彷彿重返台灣舊時光。記者杜建重／攝影
分享
「禁止觸摸」，當觀者觸碰牆面的彈珠球、銅板硬幣、麻將等壓克力方塊，便會隨著產生相...
「禁止觸摸」，當觀者觸碰牆面的彈珠球、銅板硬幣、麻將等壓克力方塊，便會隨著產生相關聲音與動感，提醒別忘了真實觸動的感受。記者杜建重／攝影
分享

藝術館
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

三月瘋媽祖也瘋文學 季季到雲林暢談舌尖下文學

2019-04-26 19:01

影／「混水釣蝦場」特展 邀你垂釣台灣海洋生態文化

2019-04-26 18:58

無限手套發威！ Google搜尋輸入「薩諾斯」體驗超級英雄的恐懼感

2019-04-26 18:18

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

台灣教育大躍進！兒童美學教育零時差

2019-04-26 17:34

法國藝術遊戲融入教學 在台就可體驗！

2019-04-26 17:34

浪琴、天梭和雷達表 聯手帶來時光饗宴

2019-04-26 17:31

邵雨薇 歌詠CHARRIOL

2019-04-26 16:00

Digital City北市和平店新開幕 Dyson涼風扇狂省1.1萬

2019-04-26 14:26

台鐵及日本一畑電車 5月1日起一日券交流

2019-04-26 12:01

《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33

文華東方X肌膚之鑰聯名下午茶 「精質乳霜」化作甜點

2019-04-26 11:12

5月1日進入日本「令和年」 加賀屋送這禮慶新年

2019-04-26 09:59

日本神戶博物館精品 6月故宮南院亮相

2019-04-26 09:15

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

速食新品開戰! 漢堡王推法式白醬蘑菇系列、繼光香香雞賣飯也賣豬

2019-04-25 23:46

讓媽媽心花怒放 春夏包款配件 繁花盛開

2019-04-25 23:08

大金空調服務再升級 全機8年保固 現折5千再享節能補助

2019-04-25 22:51

黃子佼30年首開演唱會破紀錄 入場享兩好禮

2019-04-25 22:01

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

萌翻！日藥本舖「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」全球獨家限量加價購

2019-04-25 20:39

夏天到了 就是不能沒有小白鞋

2019-04-25 20:22

M17進軍直播購物服務 喊「+1」自動變訂單小心手滑

2019-04-25 20:22

超模Alessandra Ambrosio爆乳裝登場 隋棠「要同框真的會害羞」

2019-04-25 20:21

全聯推3款時尚「元氣滿點蔬菜包」 日本設計師操刀設計、50點福利點加價購

2019-04-25 20:15

做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02

任容萱發豪語 要與超模Alessandra Ambrosio比拚氣勢

2019-04-25 19:59

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

夏姿為愛啟程 母親節刺繡洋裝、休閒鞋好青春

2019-04-25 19:20

粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01

母親節餐廳訂不到？新光三越App扣點就能預訂餐桌換美食

2019-04-25 18:56

高雄人衝！「無印良品」巨蛋門市也有刺繡工房 懶骨頭沙發限量特價快買

2019-04-25 18:46

百貨自有行動支付戰場擴大 台北101 App新改版101 Pay上線

2019-04-25 18:43

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

喝奧利多只認證「玻璃瓶」？網：它才有童年的味道！

2019-04-25 17:32

「小黃」達人這樣玩！聰明使用信用卡 搭愈多省愈多

2019-04-25 16:57
看更多

熱門文章

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康

2019-04-26 12:19

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」

2019-04-26 10:32

明年春節連假 可望至少7天

2019-04-25 23:49

夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27

獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02

桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10

25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹

2019-04-26 13:53

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 11:38

高雄旗津海岸5隻小虎鯨擱淺 凌晨吊掛

2019-04-26 00:56

每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好

2019-04-26 00:00

包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12

《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33

吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心

2019-04-26 07:32

台灣旅客遊日占用超商停車格他覺丟臉 日網友回應了

2019-04-26 17:22

一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生

2019-04-25 19:22

年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細

2019-04-26 11:35

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10

換牙有阻生齒發生 醫：把握6至12歲前黃金矯正時機

2019-04-25 20:45

【師長心情】何佩梅／風中的白芒花

2019-04-26 06:00

【父女之間】婷婷／我的教練老爸

2019-04-26 06:00

健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付　

2019-04-26 11:51

路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處

2019-04-25 22:21

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4月27日揭曉

2019-04-26 16:11

台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20

銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流

2019-04-26 00:24

【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅

2019-04-26 06:00

「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概

2019-04-26 10:43

彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測

2019-04-26 07:49

百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58

台彩緊急宣布 大福彩頭獎上衝3.7億元

2019-04-26 15:46

與癌共處 每天5至10分鐘練習正念把握當下

2019-04-25 20:33

有洋蔥…奇蹟終究還是抵不過病魔 「最美的愛情」落幕了

2019-04-26 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top