喚醒你心中最不願失去的記憶 「查無此人—小花計畫展」流行樂壇與當代藝術的暖心跨界

2019-04-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



長大，似乎也是面臨熟悉的人事物消失或遺忘的過程。起源於對老家記憶「即將失去」憂慮與焦慮，由設計師方序中啟動「小花計畫」，今年邁入第五年的小花，成長的更加茁壯，攜手「五月天」瑪莎聯手策畫一場由流行樂壇與當代藝術跨界合作的「查無此人—小花計畫展」，透過跨領域創作一起發出最溫柔的提醒，喚醒每個人心中最溫暖最不願失去的記憶，4月24日起在台北當代藝術館展出。 「查無此人—小花計畫展」（右起）策展人方序中、音樂總監瑪莎。圖／相信音樂提供 分享 facebook

「小花計畫」第五年的夢幻組合 音樂影像的觸動讓記憶重新啟動

「小花計畫」最初是方序中在2015年有感屏東東港老家眷村面臨拆遷命運，憂心生活記憶逐漸消失，於是發起以「回家」為概念的計畫，喚醒大家對在地文化的保存意識。今年的「小花計畫」成員組成更是夢幻，由瑪莎擔任音樂總監，號召林強、阿信、李英宏、魏如萱、茄子蛋、告五人、宇宙人、家家、劉若英、HUSH等人氣創作歌手與樂團加入，攜手國內外當代藝術創作團隊，創作出結合視覺與聽覺的多媒體影音裝置作品，透過音樂與影像的觸動，喚醒我們沈睡的海馬迴，讓深眠的記憶重新啟動，種種回憶都鮮活了過來。

策展人方序中表示，今年是小花計畫規模最大的一次。流行音樂是最靠近人們的藝術，小花每一年都會開花，今年開一朵時間的花，我們把音樂變成作品的一部分，看展時記得同時戴上作品前的耳機去感受。瑪莎談到自已最不想消失的記憶則是「小時候的照片」，他說，現在照片都是數位的，缺少了把照片拿在手上寫字、翻閱與泛黃的經驗。

紙紮屋夜店、小叮噹的任意門、彈珠的聲音 穿梭時空中的暖心感受

展覽序曲「台灣是好所在」由多格動態泛黃影像與街景建物的動態畫作，搭配林強獨特的台語電音，彷彿重返台灣舊時光。「隱形的紀念」由來自日本的明和電機特別為展覽打造如文庫本大小的木製迷你樂器，搭配五月天阿信的歌聲共同創作呈現。豪華朗機工與魏如萱共同創作的裝置作品「很難很難」，黑暗的空間中一座桌案，呈現出書桌、廚房、公車站、街角、路燈、鐵花窗的複合體，隨著在物件上移動的光照亮不同的地方，似乎也召喚出不同的記憶。

「有前無後」顛覆傳統民俗工藝紙紮屋的印象，原來靠近作品背後一看，敞開的紙紮屋原來裡面是個霓虹燈光閃爍的夜店，搭配李英宏的電子音樂一起服用，翻轉大家對「死亡」黑暗、恐怖印象。「我夢見了小叮噹」，打造出童年記憶的任意門、同時也是窺視人群流動的攝影機。手機、電腦觸控螢幕的時代，會不會讓我們忘記觸摸實體的感受？「禁止觸摸」當觀者觸碰牆面的彈珠球、銅板硬幣、麻將等壓克力方塊，便會隨著產生相關聲音與動感，提醒別忘了真實觸動的感受。

這次展覽將音樂與藝術結合，也透別收錄參展歌手樂團的作品，打造「查無此人」專輯，開展時可在台北當代藝術館預購，並同步全面數位上架。

2019「查無此人—小花計畫展」

展期：4月24日～7月7日