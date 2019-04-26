浪琴、天梭和雷達表 聯手帶來時光饗宴

2019-04-26 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自從脫離巴塞爾珠寶暨鐘表展後，SWATCH集團下的中價位腕表品牌，在行銷策略上益顯靈活。因此，搶在百貨公司母親節檔期開始之前，包括了天梭（TISSOT）、浪琴表（Longines）以及雷達（RADO）一同聯手，舉辦名為「時光之旅」活動，並呈現各自最新或是熱銷表款，帶來不同的時間語彙。

浪琴就在這場活動上，再次向消費者傳達品牌對於精準的訴求，特別是征服者系列V.H.P兩地時區腕表，每日誤差不到0.02秒。並延續舊款的作品，有著GPD系統每三天會自行校正一次。另外創新的智慧表冠也是特色，除了可快調時、分，還能快速切換並校正兩地時間。最大的賣點，則是有著全新的「閃光設定」，配戴者只要在手機中下載專屬APP應用程式，不需透過Wifi或藍芽就能進行腕表的時間調校。其原理是，表盤上的12點的數字時標隱藏了微小的感光口，可接受手機的不同頻率的閃光，快速的設定旅行和本地時間，適合商務人士的差旅節奏。