浪琴、天梭和雷達表 聯手帶來時光饗宴
自從脫離巴塞爾珠寶暨鐘表展後，SWATCH集團下的中價位腕表品牌，在行銷策略上益顯靈活。因此，搶在百貨公司母親節檔期開始之前，包括了天梭（TISSOT）、浪琴表（Longines）以及雷達（RADO）一同聯手，舉辦名為「時光之旅」活動，並呈現各自最新或是熱銷表款，帶來不同的時間語彙。
浪琴就在這場活動上，再次向消費者傳達品牌對於精準的訴求，特別是征服者系列V.H.P兩地時區腕表，每日誤差不到0.02秒。並延續舊款的作品，有著GPD系統每三天會自行校正一次。另外創新的智慧表冠也是特色，除了可快調時、分，還能快速切換並校正兩地時間。最大的賣點，則是有著全新的「閃光設定」，配戴者只要在手機中下載專屬APP應用程式，不需透過Wifi或藍芽就能進行腕表的時間調校。其原理是，表盤上的12點的數字時標隱藏了微小的感光口，可接受手機的不同頻率的閃光，快速的設定旅行和本地時間，適合商務人士的差旅節奏。
找來設計師加持，則是雷達新款True Thinline真我超薄系列星鑽限量腕表特色之一，採用了背景帶有白色浮雕星狀圖案的陶瓷表盤，透過光線反射及折射的原理，於腕表上營造出奇幻感。表盤外緣鑲嵌12顆鑽石，加入精緻的金色細節，而且表身厚度不到5毫米，配戴上手更舒適。另外，天梭表則準備了復古的經典系列小秒盤腕表，來向品牌歷史致敬，採用銀色拱形面盤、舊款Logo等裝飾，還搭載手動上鍊機芯，增添賞玩的趣味。當然，品牌沒有獨厚男性，同樣備有開心系列女表，設計師特別將曼陀羅花卉造型置入12時位置，七種獨特色盤，隨著24小時週期變換，讓人可透視腕表核心運作。
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