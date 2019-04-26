中華大學黃金蟲草產品國際發明展奪3金 將透過通路販售

2019-04-26 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市中華大學在校園內建置無菌室，將自己栽培的北冬蟲夏草，研發調配成祕製比例，委託食品工廠製造成風味飲、咖啡等多樣化產品，所研發的黃金蟲草系列產品也獲得2019日內瓦國際創新發明展3項金獎，校方已將產品商化，將透過通路販售。

中華大學組成的跨領域師生團隊研發黃金蟲草系列產品，包括黃金蟲草風味茶飲、黃金蟲草咖啡、黃金蟲草銀耳飲、黃金蟲草堅果醬及黃金蟲草酒，其中，黃金蟲草紅棗枸杞風味飲深受日內瓦發明展大會評審青睞，也頗受歡迎。

校方指出，冬蟲夏草是一種微生物真菌蟲草屬的名貴中藥材，已發現近400種類，烹調多以傳統藥膳燉補為主，研發團隊顛覆傳統，將自己培育的北冬蟲夏草利用各種調理方式，讓傳統藥材也可以很「食尚」。

校方表示，透過產學合作引進蠶蛹蟲草（北冬蟲夏草、黃金蟲草）植株，並在校內建置智慧型植物工廠，結合物聯網技術，裝置監控影像及各項感測器，隨時監控確保蟲草能在最適合的環境下生長。

副校長游坤明說，植物工廠導入物聯網串聯技術，可以得到更純化高含量的珍貴成分，目前每天最多可以產出2100株黃金蟲草，校方栽種的高質量黃金蟲草，也在4月初瑞士日內瓦國際創新發明展中，獲得美容大廠洽詢合作機會。