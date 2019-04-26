Digital City北市和平店新開幕 Dyson涼風扇狂省1.1萬

2019-04-26 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



體驗式消費夯，消費者購買高單價家電時更是注重現場實際諮詢、體驗，以及安裝、售後等全套服務流程。全國電子Digital City全台第7家、台北市第2家門市和平店，4/26於古亭商圈隆重開幕，位於台北捷運古亭站轉運、多路公車交通樞紐位置，總經理林政勳表示，看好附近住商混合區消費者對3C及智慧家電需求高，和平店雖然坪數較為精緻，但陳列的品牌、品項並未減少，預估業績也不會輸給其他中南部大坪數店面。

全國電子Digital City和平店占地近百坪，雖然是目前7家Digital City中坪數最小，但透過挑高、通透的多層次設計規劃，還是希望對消費者呈現完整的體驗式消費情境。一進門的影視情境區，可體驗最新QLED 8K電視、OLED奈米電視帶來的視覺震撼饗宴，而更貼近現代人生活型態的日製多門冰箱、TWINWASH洗衣機、及話題正夯的免曬衣機也都能在這看到實機，加上門市服務人員的專業分享及說明，提供消費者更完整的安心服務。

夏天即將來臨，全國電子Digital City和平店也設有大金、日立、聲寶及松下等各大空調品牌專區，家庭必備的空氣清淨機及除濕機等也設有專區提供完整商品服務消費者，還有熱銷的小米及Dyson家電、美容家電、健康家電、調理類家電等完整商品專區，完整滿足在地民眾生活需求。

歡慶開幕，和平店鎖定商圈消費者喜愛的品牌3C家電，於開幕至4/30止推出每日限定、限量特惠3C家電，包括：acer 8代i5獨顯SSD筆電不到17,000元（4/27，展示品，限量5台）；三星14KG洗脫滾筒洗衣機，市價32,900元，開幕特價19,900元，現省1.3萬元（4/28，展示品，限量10台）；Dyson AM07氣流倍增器開幕特價只要7,500元就能入手（4/30，展示品，限量10台)；4/30還有Switch瑪莉歐雙響炮豪華版藍紅機也準備了5台現貨將以開幕限定價12,500元回饋消費者。