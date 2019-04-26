法國藝術遊戲融入教學 在台就可體驗！

2019-04-26 17:34 聯合新聞網 有.設計 uDesign



法國巴黎龐畢度中心長期在法國致力於藝術教育，以人們熟悉的日常生活為工作坊主題，強調跨領域、遊戲體驗為主，透過感官探索及創作體驗，以增進兒童對創作概念的了解，激發孩子的觀察與思考，提升想像力、創造力及自我表達能力。此次兒童藝術教育實踐計劃為期三年，2019年以「玩樂‧手作‧孩子的天堂」為年度命題，由開春的「小小建築師-創藝沙雕&安藤忠雄工作坊」揭開序幕，每年寒暑假期間都各有一檔展覽暨工作坊的主題活動，而空檔期間也將安排「行動藝術推廣」，把教案帶到各地小學推廣藝術教育，讓每個角落的台灣小朋友都有機會接觸到藝術的薰陶及獨特的學習體驗。

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「哇！馬戲團」暑假全新主題 首度登場

在電視還沒出現的時代，馬戲團是1930年代最熱門的親子活動，對孩子們而言，它就像是一個魔法誕生的地方。而暑假，龐畢度中心要帶全新主題來台灣了！透過動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）成名作品：「考爾德馬戲團」作為出發，透過各式體感、光影、手作遊戲帶領小朋友深入認識雕塑大師的特色元素，還有一個可以讓孩子充分運用日常生活的元素，打造夢想中的馬戲團！龐畢度中心希望孩子們能夠從遊戲中了解並感受當代藝術的魅力。馬戲團給人的印象就是繽紛、神奇、歡樂，更重要的是，這也是一個讓不可能變成可能，讓夢想實現的場域。同時，現場也將搭建全台唯一的龐畢度中心快閃紀念品商店，從孩子的角度出發，引進由法國龐畢度中心開發的限量的兒童專屬設計商品。暑假絕對要帶孩子來華山體驗用藝術遊戲打造的親子馬戲團樂園。

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龐畢度中心在兒童藝術教育已有超過40年的經驗，首度在亞洲推出長期的藝術教育計畫，而台灣很榮幸的擔任這項推廣計畫的第一站，另外，為幫助藝術教育推廣，同時與台灣企業、基金會合作，廣達文教基金會長期致力於藝術創新教育，與龐畢度中心在兒童藝術教育理念不謀而合，特地擔任此次教育贊助單位，使學童從將藝術融入生活，支援行動藝術車活動則是亞洲水泥、璞園建設、中強光電，以及各界企業如台新銀行表示興趣，也正在規劃中。這對台灣藝文教育可以說是邁進了一大步，盼未來能造福更多學童，讓藝術美學從小扎根，為台灣的藝術產業帶來更多改變。

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巴黎龐畢度中心 兒童藝術工作坊：「哇！馬戲團」

活動時間：6月22日~9月8日

活動地點：華山1914文創園區