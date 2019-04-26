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台灣教育大躍進！兒童美學教育零時差

2019-04-26 17:34聯合新聞網 有.設計 uDesign

龐畢度中心美學教育正式深耕台灣 亞洲唯一合作

2017年，龐畢度中心兒童藝廊首度將旗下工作坊推廣至亞洲，並選擇聯合數位文創公司成為推動兒童藝術教育的共同夥伴，獲得台灣關心兒童藝術教育的師生一致好評。因此自2019年起，龐畢度中心再次攜手與聯合數位文創公司，推出了「亞洲首次兒童藝術教育三年計畫」，結合展覽與工作坊的全新體驗，於今年起至2021年間展開一系列推廣法式美學的學習體驗。

圖/聯合數位文創提供。
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行動藝術開跑 讓藝術教育跳脫地域限制

長期關注環境教育的亞洲水泥與聯合數位文創合作，一同推動「行動藝術推廣」計畫，首站從東台灣花蓮啟航，邀請近百名花東學童參與，亞泥公關經理蔡祐吉表示，期望透過由下而上的藝術扎根，藉由獨特的法式美學，為台灣孩子開啟新視野。

圖/聯合數位文創提供。
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在專業老師的帶領下，孩子開始發揮創意自己動手做，在遊戲中探索建築與空間的關係，小朋友的作品非常多元：有電影院、商城、101，甚至自己夢想中的家、有游泳池的夢幻部落等等，更有小朋友在活動結束後仍守著自己的作品，對這次的體驗意猶未盡，表示還想再玩。

圖/聯合數位文創提供。
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圖/聯合數位文創提供。
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與都市小朋友相比，原住民學童的教育資源相對較少或普遍不足，有感於此，亞泥花蓮廠在當地部落成立免費的課業學習輔導班，提供學童課後完善的學習環境，希望藉由企業力量，減輕單親或隔代教養的家庭負擔，為部落學童創造一個更具競爭力的未來。

圖/聯合數位文創提供。
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「行動藝術」計畫是把教案帶到各地機構甚至是偏鄉地區，讓藝術教育深入台灣，本計畫將在未來三年的學期間持續進行，讓更多孩子能用不一樣的方式學校，增廣視野。

圖/聯合數位文創提供。
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巴黎龐畢度中心 兒童藝術工作坊：「哇！馬戲團」

活動時間：6月22日~9月8日

活動地點：華山1914文創園區

※本活動於5月16日起開放報名，詳情請關注活動粉絲團

文創
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