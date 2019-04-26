歐媒稱「抗老界獨角獸」 客單價15萬元鉑金瑞士9月登台

2019-04-26 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣好久沒有真正的貴婦品牌登場，以往只能選擇La Mer、Sisley、Guerlain、ReVive、la prairie、肌膚之鑰，這回來頭不小，超過30年服務全歐洲高端顧客外，就連好萊塢女星潔西卡艾芭也為之瘋狂的「Swiss Perfection鉑金瑞士」，將在今年9月正式登台，預計進駐新光三越信義新天地A8和高雄漢神本館，目前則已於新光三越A8進行快閃。

Swiss Perfection鉑金瑞士的產品均價為1萬1000元，平均客單價則高達15萬元，甚至還被歐洲時媒封之為「抗老界獨角獸」。

其品牌獨特之處在於其冰乾成分，以超過314年歷史的「世界莊園之最」- CHÂTEAU DE VULLIERENS所提供每年產量十分稀少的珍稀植物-瑞士鳶尾花，除進行高精密篩選外，並進行冰乾高速封存，打造品牌核心成份「Cellular Active IRISA®鳶尾花根冰乾精萃」。

Swiss Perfection鉑金瑞士主張，美膚就如同精品，每層都需要精工完美的呵護，而重要三大修護工程，分別在表皮層、真皮層、皮下組織。尤其，現在每天的生活環境中超過上萬種有害物質威脅到各種系統的正常運作時，Swiss Perfection鉑金瑞士稱之為「爆表的環境壓力」，因此在抗老保養部分，更著眼於改善受到高壓環境對肌膚的破壞的缺口。