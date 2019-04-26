《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器
身為《驚奇隊長（Captain Marvel）》的布麗拉森（Brie Larson），在洛杉磯的《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers：Endgame）》首映會穿搭直接點大辣，以CELINE的淡紫色訂製長裙登場，隨身攜帶性感胸線吸引眾人目光。
大爆性感的布麗拉森，以淡紫長裙配襯Christian Louboutin的Loubi Queen繫帶跟鞋登場，高雅之餘浪漫滿溢狂野性感女人味；除了這場首映會，布麗拉森相當支持CELINE，她在月初出席紐約的世界婦女大會時，也選穿CELINE秋冬系列，她還曾拎著Hedi Slimane入主品牌後推出的第一個包款16 BAG，整個氣場是倔強女孩的態勢，也讓人印象深刻。
CELINE有眾多明星關照，包括艾瑪史東（Emma Stone）、蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、蜜雪兒威廉絲（Michelle Ingrid Williams）都是擁護者，蘇菲瑪索一身訂製黑色長裙大方迷人，宛如女神般高貴。此外，當紅韓團BLACKPINK成員Lisa身穿CELINE與藝術家Christian Marclay合作的高訂系列手工亮片洋裝，搭配GIVENCHY水鑽眼鏡，出現在3天之內達到1億次觀看的《Kill This Love》MV中，她在仁川機場出境時也以風衣外套、Luggage Nano包款、白色休閒鞋和字母項鍊現身，堪稱全身都被CELINE包好包滿。
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