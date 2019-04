《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



身為《驚奇隊長(Captain Marvel)》的布麗拉森(Brie Larson),在洛杉磯的《復仇者聯盟4:終局之戰(Avengers:Endgame)》首映會穿搭直接點大辣,以CELINE的淡紫色訂製長裙登場,隨身攜帶性感胸線吸引眾人目光。

大爆性感的布麗拉森,以淡紫長裙配襯Christian Louboutin的Loubi Queen繫帶跟鞋登場,高雅之餘浪漫滿溢狂野性感女人味;除了這場首映會,布麗拉森相當支持CELINE,她在月初出席紐約的世界婦女大會時,也選穿CELINE秋冬系列,她還曾拎著Hedi Slimane入主品牌後推出的第一個包款16 BAG,整個氣場是倔強女孩的態勢,也讓人印象深刻。