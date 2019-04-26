《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



身為《驚奇隊長（Captain Marvel）》的布麗拉森（Brie Larson），在洛杉磯的《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers：Endgame）》首映會穿搭直接點大辣，以CELINE的淡紫色訂製長裙登場，隨身攜帶性感胸線吸引眾人目光。

大爆性感的布麗拉森，以淡紫長裙配襯Christian Louboutin的Loubi Queen繫帶跟鞋登場，高雅之餘浪漫滿溢狂野性感女人味；除了這場首映會，布麗拉森相當支持CELINE，她在月初出席紐約的世界婦女大會時，也選穿CELINE秋冬系列，她還曾拎著Hedi Slimane入主品牌後推出的第一個包款16 BAG，整個氣場是倔強女孩的態勢，也讓人印象深刻。