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文華東方X肌膚之鑰聯名下午茶 「精質乳霜」化作甜點

2019-04-26 11:12聯合報 記者羅建怡╱即時報導

星級酒店近年主打聯名、跨界下午茶，藉此拓展「甜蜜商機」；以台北文華東方酒店為例，每年約推出2~3檔的聯名午茶，相較平常時段，可帶動業績成長2到3成，透過聯名品牌的曝光，也可觸及不同的族群。此外，甜蜜商機大，台北晶華酒店就與麗晶精品攜手打造一條「麗晶甜點大道」，共有12家來自世界各地的人氣甜品名店，還未開幕就在社群引爆話題。

台北文華東方酒店與保養美妝品牌clé de peau BEAUTÉAT肌膚之鑰，4月20日至5月19日於青隅推出「精質極光傳奇」下午茶饗宴。西點主廚Hin(任樂軒)表示，發想之初，先從成份分析做起，因品牌是法日的結合，因此決定以法式蛋糕、日本材料，將品牌顏色、外觀與滋味化作甜點，例如肌膚之鑰夢幻的精質乳霜，主廚模擬乳霜外型外，同樣以蘭花為基底，乳白的霜狀慕斯頗具食趣；「荔香玫瑰慕斯」外型有如一顆優雅奪目的金黃珍珠，呼應肌膚之鑰獨家所含的「日本珍珠」元素；另有玉露、清酒、蜜桃等日本元素入列，視覺與味覺與充滿驚喜。

台北晶華酒店與麗晶精品攜手打造的「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，5/1開幕，請來全球知名人氣甜品店12家齊聚，單點內用或禮盒外帶皆可，飯店也挑選各家甜品菁華於上庭酒廊推出「Sweet Street珠寶盒下午茶組」，讓甜點控一次滿足。例如，晶華酒店推出由7個字母拼成的「LOVE MOM」造型蛋糕；被譽為「自由之丘不可錯過的貴婦甜點店」─黑船，也以台灣珍珠奶茶發想特製的珍奶生銅鑼燒；每分鐘可以銷售300個的東京伴手禮糕點BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥；還有台北法式泡芙名店1789 Café – Pâtisserie特製的日式抹茶與焦糖鹹奶油迷你閃電泡芙；Heritage Bakery & Cafe的紅心芭樂起司蛋糕等。5月1日至31日活動期間，點選任一甜點，再贈女神愛吃醋特調。

法國文豪大仲馬的經典小說「三劍客」，也走進下午茶世界。台北亞都麗緻大飯店即起至6月30日就以下午茶詮釋三劍客，像是巴賽麗廳復古重現劍客帽上的羽毛標誌，點用「三劍客」即可獲得劍客羽毛筆；甜點咕咕霍夫蛋糕外裹紅色脆糖片，以皇冠蛋糕體與紅色披風意象表現「紅衣主教」；起士蛋糕烙上中古世紀法郎符號象徵金幣；將金幣裝入藏寶箱形狀的杏仁巧克力等。

閨密下午茶也可以很Man！亞都麗緻巴賽麗廳讓經典三劍客重聚一堂。圖／亞都麗緻提供
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青隅下午茶空間奢華優雅。圖／台北文華東方酒店提供
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點心房當家主廚特別研發設計以字母形狀、名為「LOVE MOM」母親節蛋糕。圖／台...
點心房當家主廚特別研發設計以字母形狀、名為「LOVE MOM」母親節蛋糕。圖／台北晶華酒店提供
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青隅X肌膚之鑰的「精質極光傳奇下午茶饗宴」。圖／台北文華東方酒店提供
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台北知名的法式泡芙名店1789 Cafe Patisserie。圖／台北晶華酒店...
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百年傳奇的黑船手工生乳銅鑼燒，曾創下單月熱銷10萬個紀錄。圖／台北晶華酒店提供
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青隅X肌膚之鑰的「精質極光傳奇下午茶饗宴」。圖／台北文華東方酒店提供
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甜點下午茶

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