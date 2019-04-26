文華東方X肌膚之鑰聯名下午茶 「精質乳霜」化作甜點

2019-04-26 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



星級酒店近年主打聯名、跨界下午茶，藉此拓展「甜蜜商機」；以台北文華東方酒店為例，每年約推出2~3檔的聯名午茶，相較平常時段，可帶動業績成長2到3成，透過聯名品牌的曝光，也可觸及不同的族群。此外，甜蜜商機大，台北晶華酒店就與麗晶精品攜手打造一條「麗晶甜點大道」，共有12家來自世界各地的人氣甜品名店，還未開幕就在社群引爆話題。

台北文華東方酒店與保養美妝品牌clé de peau BEAUTÉAT肌膚之鑰，4月20日至5月19日於青隅推出「精質極光傳奇」下午茶饗宴。西點主廚Hin(任樂軒)表示，發想之初，先從成份分析做起，因品牌是法日的結合，因此決定以法式蛋糕、日本材料，將品牌顏色、外觀與滋味化作甜點，例如肌膚之鑰夢幻的精質乳霜，主廚模擬乳霜外型外，同樣以蘭花為基底，乳白的霜狀慕斯頗具食趣；「荔香玫瑰慕斯」外型有如一顆優雅奪目的金黃珍珠，呼應肌膚之鑰獨家所含的「日本珍珠」元素；另有玉露、清酒、蜜桃等日本元素入列，視覺與味覺與充滿驚喜。

台北晶華酒店與麗晶精品攜手打造的「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，5/1開幕，請來全球知名人氣甜品店12家齊聚，單點內用或禮盒外帶皆可，飯店也挑選各家甜品菁華於上庭酒廊推出「Sweet Street珠寶盒下午茶組」，讓甜點控一次滿足。例如，晶華酒店推出由7個字母拼成的「LOVE MOM」造型蛋糕；被譽為「自由之丘不可錯過的貴婦甜點店」─黑船，也以台灣珍珠奶茶發想特製的珍奶生銅鑼燒；每分鐘可以銷售300個的東京伴手禮糕點BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥；還有台北法式泡芙名店1789 Café – Pâtisserie特製的日式抹茶與焦糖鹹奶油迷你閃電泡芙；Heritage Bakery & Cafe的紅心芭樂起司蛋糕等。5月1日至31日活動期間，點選任一甜點，再贈女神愛吃醋特調。