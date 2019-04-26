親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

影／板橋篤行路涵洞施工氣爆 三人送醫急救

嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車

遠東內壢廠outlet展售會 換季服飾寢具出清

2019-04-26 09:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福即日起至5月13，每天上午10點至晚上7點在桃園遠東內壢廠舉辦outlet展售會，特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以最好的品質和最優惠的價格回饋消費者，包括品牌獨家百分百天絲兩用被床包四件組，親膚性極佳且不悶熱，讀者優惠價2980元，限量20組機會難得千萬別錯過。

遠東全家福表示，近年來運動休閒風氣盛行，採用遠東機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，這一波展售優惠價兩件只賣500元；還有機車族必備的男女防風防潑水外套，獨家展售價699元有多種顏色、款式可供挑選。

特賣會另外有獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價只賣1299元；紳士獵裝獨家破盤價799元；紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元。現場上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件只賣798元，品牌零碼休閒長褲、西褲均一價500元，數量有限、售完為止。

炎炎夏日，高溫居高不下，特別推出3C彈力涼感背心，冰涼乾爽且不悶熱，親膚性極佳，是夏季必備之衣物，獨家優惠四件組合價，只要200元；彈力棉平口褲特惠價兩件350元；男性超細纖維平口褲，獨家優惠四件組合價只賣500元。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價只賣880元；百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組只賣2000元起；四季皆可使用的純棉印花涼被，限時搶購價只賣699元起，數量有限，售完為止。

遠東全家福內壢廠outlet展售會例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務，地址:桃園市中壢區遠東路39號 (近元智大學旁) ，洽詢0915188900 黃小姐。

遠東全家福即日起至5月13，每天上午10點至晚上7點在桃園遠東內壢廠舉辦outl...
遠東全家福即日起至5月13，每天上午10點至晚上7點在桃園遠東內壢廠舉辦outlet展售會。圖／遠東全家福提供
分享

高溫機車族上班族

相關新聞

日本神戶博物館精品 6月故宮南院亮相

2019-04-26 09:15

邵雨薇 歌詠CHARRIOL

2019-04-26 00:39

速食新品開戰! 漢堡王推法式白醬蘑菇系列、繼光香香雞賣飯也賣豬

2019-04-25 23:46

讓媽媽心花怒放 春夏包款配件 繁花盛開

2019-04-25 23:08

大金空調服務再升級 全機8年保固 現折5千再享節能補助

2019-04-25 22:51

黃子佼30年首開演唱會破紀錄 入場享兩好禮

2019-04-25 22:01

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

萌翻！日藥本舖「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」全球獨家限量加價購

2019-04-25 20:39

夏天到了 就是不能沒有小白鞋

2019-04-25 20:22

M17進軍直播購物服務 喊「+1」自動變訂單小心手滑

2019-04-25 20:22

超模Alessandra Ambrosio爆乳裝登場 隋棠「要同框真的會害羞」

2019-04-25 20:21

全聯推3款時尚「元氣滿點蔬菜包」 日本設計師操刀設計、50點福利點加價購

2019-04-25 20:15

做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02

任容萱發豪語 要與超模Alessandra Ambrosio比拚氣勢

2019-04-25 19:59

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

夏姿為愛啟程 母親節刺繡洋裝、休閒鞋好青春

2019-04-25 19:20

粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01

母親節餐廳訂不到？新光三越App扣點就能預訂餐桌換美食

2019-04-25 18:56

高雄人衝！「無印良品」巨蛋門市也有刺繡工房 懶骨頭沙發限量特價快買

2019-04-25 18:46

百貨自有行動支付戰場擴大 台北101 App新改版101 Pay上線

2019-04-25 18:43

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

喝奧利多只認證「玻璃瓶」？網：它才有童年的味道！

2019-04-25 17:32

「小黃」達人這樣玩！聰明使用信用卡 搭愈多省愈多

2019-04-25 16:57

超模Alessandra Ambrosio來台「卡關」 原因居然是她少做了這件事

2019-04-25 16:53

學鄧紫棋用蜂蜜水洗臉、蘆薈敷臉？ 小心臉越洗越爛

2019-04-25 16:51

超模Alessandra Ambrosio為OMEGA襲台 坦言「最愛星座曼哈頓鑲鑽款腕表」

2019-04-25 16:50

超好看的秒殺款又來了！Swatch聯手時尚品牌Hackett再推夢幻腕表

2019-04-25 16:44

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

少乾皮、光澤感絕美 盤點4月「唇露」新品

2019-04-25 15:11

台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09

台灣首置海嘯浮標 311般地震逃命多了20分鐘

2019-04-25 14:36

全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

馬卡龍聯名包 粉嫩色+蕾絲細節絕對激起你的少女心

2019-04-25 12:42

防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13
看更多

熱門文章

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

明年春節連假 可望至少7天

2019-04-25 23:49

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

2分鐘15題 快速了解你是哪種性格

2019-04-25 14:03

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01

桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

高雄旗津海岸5隻小虎鯨擱淺 凌晨吊掛

2019-04-26 00:56

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好

2019-04-26 00:00

影／供電吃緊 4月用電創同期新高 環團:不缺電 不用怕!

2019-04-25 14:40

大福彩最後一期買氣倍增 頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:34

路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處

2019-04-25 22:21

常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06

健身不能只練肌力 研究：爆發力可延壽

2019-04-25 15:39

吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心

2019-04-26 07:32

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流

2019-04-26 00:24

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

雄獅太陽公主號遊輪紛爭 消基會：應賠單價三分之一

2019-04-25 16:28

台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03

教團：人性考量 教師結婚介聘應再短至滿二學期

2019-04-25 10:46

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

美農業部組團訪台 美官員：瘦肉精美豬有進展

2019-04-25 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top