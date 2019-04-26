遠東內壢廠outlet展售會 換季服飾寢具出清

2019-04-26 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



遠東全家福即日起至5月13，每天上午10點至晚上7點在桃園遠東內壢廠舉辦outlet展售會，特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以最好的品質和最優惠的價格回饋消費者，包括品牌獨家百分百天絲兩用被床包四件組，親膚性極佳且不悶熱，讀者優惠價2980元，限量20組機會難得千萬別錯過。

遠東全家福表示，近年來運動休閒風氣盛行，採用遠東機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，這一波展售優惠價兩件只賣500元；還有機車族必備的男女防風防潑水外套，獨家展售價699元有多種顏色、款式可供挑選。

特賣會另外有獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價只賣1299元；紳士獵裝獨家破盤價799元；紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元。現場上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件只賣798元，品牌零碼休閒長褲、西褲均一價500元，數量有限、售完為止。

炎炎夏日，高溫居高不下，特別推出3C彈力涼感背心，冰涼乾爽且不悶熱，親膚性極佳，是夏季必備之衣物，獨家優惠四件組合價，只要200元；彈力棉平口褲特惠價兩件350元；男性超細纖維平口褲，獨家優惠四件組合價只賣500元。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價只賣880元；百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組只賣2000元起；四季皆可使用的純棉印花涼被，限時搶購價只賣699元起，數量有限，售完為止。