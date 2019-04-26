越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每天花多少時間在逛FB、IG等社群網站呢？有發現自己常在FB、IG看到朋友、網紅與網帥們，狂曬最新戰利品，讓自己也跟著狂花錢亂買嗎？現在最新研究證實，越愛看社群網站的人，越難儲蓄，就是說「越愛花錢」。

常常在FB與IG上，看到大家出去玩，在各種景點拍照，或是秀出最新買的包包、衣服，無形間，自己也想擁有，或是愛出去玩，以至於花的錢越來越多，專家研究，認為這是社群網站給大家帶來的「可見性偏見」，導致大家「只消費不儲蓄」，專家警告這樣行為，可能讓自己錯估財務假設。

根據加州大學（University of California）與多倫多大學（University of Toronto）共同的研究，發現最近人們花錢越多，儲蓄越少，因為只看見了其他人花了多少，而沒看到儲蓄多少，而社群網站的興起，加劇了這個現象。

該研究作者之一，加州大學教授David Hirshleifer指出，因為我們常看社群網站，導致出現偏見，就是身旁的朋友，現實生活中可能喝便宜咖啡，穿平價衣服，但在社群網站上，卻可能都是去高檔餐廳、頂級旅遊。

另一作者多倫多大學教授韓冰則強調，在社群媒體上的各種發文，可能會引發模仿效應，且因為在FB、IG上，各種消費活動的PO太多，也影響了各種使用者。