獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



今年春節連假9天，行政院長蘇貞昌認為沒大塞車，指示人事行政總處研議未來春節連假怎麼休。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 不少民眾關心春節連假怎麼放，今年春節9天連假結束後，有立委主張「農曆春節固定9天連假」，引發討論。據了解，目前春節連假為6天或9天，行政院人事行政總處研究後，建議透過「調挪」，未來春節連假「至少7天」，最長9天，這項方案已獲行政院原則同意，待對外發布後，明年春節就可實施。

明年（2020年）農曆除夕是國曆1月24日星期五，依目前連假規定，春節連假僅為6天；若改依人事總處的建議方案，向前調挪1天，即可連休7天。知情官員表示，目前春節連放9天須依規定補班，未來連假7天也不是「平白多1天假」，仍須補班，以免增加工商界負擔。

依現行調整規定，除夕暨春節假期前、後一日上班日為星期一或星期五，調整放假，於除夕暨春節假期前一周的星期六先補行上班。照此規定調整結果，除夕逢星期六、星期日、星期一及星期二者，調整放假，形成連續假期為9天；若除夕逢星期三、星期四及星期五者，連續假期為6天。亦即春節連假不是放6天，就是放9天。

今年春節9天連假結束後，民進黨立委蔣絜安曾質詢表示，根據「紀念日及節日實施辦法」，未來24年的農曆春節，有17年可以彈性放9天假，比率已超過7成；而台灣勞工工時全世界第4高，因此建議可以比照中國「十一」長假、日本「黃金周」，讓台灣民眾可以固定每年春節連放9天假，除了親朋好友共聚，還可帶動食衣住行的消費、活絡經濟。

蔣絜安的質詢，當時獲行政院長蘇貞昌正面回應。蘇貞昌表示，雖然今年9天春節假期發生了華航機師罷工事件，但他發現，今年春節交通沒有大塞車，都很平順。

蘇貞昌當時表示，國人習慣除夕一定要回家圍爐，如果除夕是第一天放假日，交通非常困難，若能把放假提前調挪，交通狀況應可改善很多，因此，未來可考慮不要到了除夕才放假，可以功能性提早放假。他也請人事行政總處，從各方面斟酌、考量。

據指出，人事總處認為，社會上確實希望有固定比較長的假期，過去春節連假6天，經常出現國道大塞車，經一併考慮蘇揆提到在除夕之前提早放假，因此建議透過「調挪」，讓春節連假至少7天，最長9天。