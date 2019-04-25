速食新品開戰! 漢堡王推法式白醬蘑菇系列、繼光香香雞賣飯也賣豬

2019-04-25 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



速食餐飲界競爭激烈，近期紛紛祭出新品搶攻市場。主打火烤系列的漢堡王，四月堆出以安格斯牛肉打造的明星商品「法式白醬蘑菇安格斯堡」，不吃牛的消費者也有厚燒雞腿排的「法式白醬蘑菇厚雞堡」選擇；台中起家的繼光香香雞繼推出「香香雞麵線」主食新品，這次鎖定「米食類」市場，首度推出方便好攜帶的豬肉米食類新品「塔香豬本丸」。

漢堡王使用100%純淨澳洲安格斯牛做為漢堡的主食材，滿足消費者想吃高檔牛肉的渴望。均勻分布的油花透過獨特直火高溫烘烤，吃起來鮮嫩多汁，份量是一般牛肉的近3倍厚，淋上混合椒香以及奶香的特調法式白醬，再佐以蘑菇、新鮮綠生菜增加爽脆口感，最後配上鬆軟的麵包，享受道地美式火烤漢堡。兩款套餐法式白醬蘑菇安格斯堡、厚雞堡，即日起至5/13僅三週期間限定販售。