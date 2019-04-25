速食新品開戰! 漢堡王推法式白醬蘑菇系列、繼光香香雞賣飯也賣豬
速食餐飲界競爭激烈，近期紛紛祭出新品搶攻市場。主打火烤系列的漢堡王，四月堆出以安格斯牛肉打造的明星商品「法式白醬蘑菇安格斯堡」，不吃牛的消費者也有厚燒雞腿排的「法式白醬蘑菇厚雞堡」選擇；台中起家的繼光香香雞繼推出「香香雞麵線」主食新品，這次鎖定「米食類」市場，首度推出方便好攜帶的豬肉米食類新品「塔香豬本丸」。
漢堡王使用100%純淨澳洲安格斯牛做為漢堡的主食材，滿足消費者想吃高檔牛肉的渴望。均勻分布的油花透過獨特直火高溫烘烤，吃起來鮮嫩多汁，份量是一般牛肉的近3倍厚，淋上混合椒香以及奶香的特調法式白醬，再佐以蘑菇、新鮮綠生菜增加爽脆口感，最後配上鬆軟的麵包，享受道地美式火烤漢堡。兩款套餐法式白醬蘑菇安格斯堡、厚雞堡，即日起至5/13僅三週期間限定販售。
繼光香香雞認為「飯類」是市場喜好度第一的主食選項，本次新品「塔香豬本丸」以精選少筋少油的豬後腿肉，加入特選香米以九層塔、辛香料等獨家調味大火爆炒而成台味十足的爆香豬炒飯，再以手工於鮮嫩雞皮內扎實填入，後以香香雞獨家酥炸脆粉包裹高溫入鍋炸成。新品第一波即日起先採限店銷售(京站、信義誠品、新光三越信義A8、板橋環球、台中文心秀泰、台中港三井、台南新光)，第二波預計在5月份於全台擴大門市上架。
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