邵雨薇 歌詠CHARRIOL

2019-04-26 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／專題報導



邵雨薇配戴夏利豪FOREVER彩色數字表面表39,900元、HAVANA系列項鍊10,900元、手環9,800元、戒指6,600元、耳環11,400元、CALYPSO系列手環(紅珊瑚)6,400元；穿Blumarine春夏雪紡罩衫68,800元、紫色運動內衣10,800元。場地提供：內湖凱旋酒店。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

邵雨薇最近暫時放下演員身分，將在5月7日發行個人首張專輯「微雨」，提到為了這張專輯，籌備18個月，如今終於要跟粉絲們見面很緊張。邵雨薇也抽空當起時尚咖，配戴起夏利豪（CHARRIOL）全新的SLIM腕表與充滿熱情活力的FOREVER腕表，也搭配HAVANA與CALYPSO系列的飾品。

夏利豪HAVANA系列手環9,800元。 圖／夏利豪提供 分享 facebook

夏利豪SLIM系列玫瑰金圈鑽表99,300元。 圖／夏利豪提供 分享 facebook

提到首張新專輯，邵雨薇花了1年半錄歌與練習，強調這次收歌非常符合自己的個性，專輯裡面的10首歌，幾乎代表了各個面相的自己。從演員轉戰歌手，邵雨薇也得挑戰現場演唱，她說，每次在唱歌後，不停地檢討缺失，也不停地加強演唱技巧、方式，只為了讓自己的演唱，達到完美的境界。

夏利豪HAVANA系列戒指6,600元。 圖／夏利豪提供 分享 facebook

夏利豪SLIM系列不鏽鋼腕表41,100元。 圖／夏利豪提供 分享 facebook

蔡康永在「說話之道」書中的一句話，「心中的標準，在別人的眼中已經完美了，要把自己的心中標準達成，才是真的讓自己安心」，邵雨薇對於這段話，心有戚戚焉，她認為，非常苛刻對自己的各種表現，在不停矯正錯誤下，造就現在的自己，心中也訂定一個目標，而非追求他人眼中的自己。

邵雨薇這回示範配戴夏利豪新表，特別喜歡SLIM腕表，因為在搭配上，非常方便簡單，也能彰顯個人特色，且SLIM腕表，配戴時不會有場合上的限制，即使只是一件素色上衣搭配丹寧褲，都能讓夏利豪這款表襯出獨有個性。邵雨薇也提到自己是戒指控，平時喜歡中性風格的穿著，搭配些較為女性化的點綴，可以走出自己獨有的風格。

夏利豪腕表也走向年輕化，SLIM腕表為34毫米，搭配簡約表面設計，以及珍珠貝母表盤，優雅又俐落。另一款FOREVER腕表，以玫瑰金手鍊，包裹在扭紋鋼索層中，表盤是黑色珍珠貝母，印有3、6、8、12等鮮豔數字，熱情有活力。

邵雨薇配戴夏利豪SLIM系列玫瑰金鑽表99,300元、HAVANA系列項鍊10,900元、手環9,800元、戒指6,600元、耳環11,400元；穿Blugirl春夏粉紅花卉雪紡洋裝40,800元。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

飾品方面，夏利豪的HAVANA系列，適合夏季度假風格，以珍珠貝母、鮑魚母及純銀與鋼索，剛柔並濟且方便配戴。另一CALYPSO系列，顏色繽紛，大量運用半寶石，如紅珊瑚、藍線石、瑪瑙切割打磨成圓珠，同樣搭配經典鋼索，最適合去海島度假時配戴。

場地提供／內湖凱旋酒店