黃子佼30年首開演唱會破紀錄 入場享兩好禮

2019-04-25 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



藝人黃子佼本周五明晚將在華山創意園區Legacy音樂展演空間舉行出道30年第一場售票演唱會，今天在臉書公布兩組入場禮物，分別是保濕限定包裝面膜及世上第一支舒味思氣泡礦泉水，稱要讓來賓看完臉部不怕乾燥，過程也不擔心口乾，有粉絲留言說，真是首次看到參加演唱會還能有禮物。

這位粉絲說，之前只有看表演工作坊《寶島一村》時有送包子，沒想到現在去聽演唱會，還能有禮物。

黃子佼年初發專輯後，又開演唱會，連日來在臉書抒發心情，也分享許多忠實粉絲對他的祝福，不少人還自製影片，表達從黃子佼剛開始用手工自製錄音帶專輯以來，就一直支持他，終於等到他開演唱會。

黃子佼日前也感嘆，他宣傳將近四個半月，還是有人不知他有發片；演唱了數十個大小場面；還是有人沒聽過我唱歌。他說，現在時代不像以前焦點集中，靠幾個大報大節目大舞台，作品就能達到人盡皆知，現在是做再多依然不夠，但他仍會盡本分盡力達陣。

他表示，他一直熱愛自己的工作，也很喜歡沉浸在音樂，這是他從5歲開始音樂啟蒙，到入行30年來不變的心情。