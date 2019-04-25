萌翻！日藥本舖「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」全球獨家限量加價購

2019-04-25 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日本超高人氣的萌系插畫品牌ECONECO，是以療癒夢幻風格聞名的插畫家繪子貓老師原創，每次推出周邊商品都會造成搶購熱潮，日藥本舖取得台灣獨家代理，於指定實體門市和網路門市都能購買到台灣獨家推出的ECONECO彩妝、生活雜貨等，5月10日起更推出全球獨家加價購商品「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」，初夏粉色系讓少女心大噴發，單筆消費滿688元即可以89元加購，扣抵會員點數2,000點即可以59元加購，單筆每人每次限購一組，全台限量4,000個售完為止。

日藥本舖初夏購物節5月2日至6月2日開跑，美白、防曬商品下殺45折起，金色澳洲防曬護唇膏45折特價89元、CROSPIE潤白水素精選超特惠組66折特價1,399元、HeidiDorf白肌美人北海道牛乳亮白霜65折特價299元、Douce et Jolie白美茸潤澤亮肌乳霜82折特價329元、日本味王蘿娜斯精華美容液120ml特價799元。