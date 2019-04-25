M17進軍直播購物服務 喊「+1」自動變訂單小心手滑

2019-04-25 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



線上購物競爭激烈，用精美照片吸引消費者已經不夠，互動感、實況感十足的直播購物成為近來熱門購物潮流，不只Yahoo奇摩拍賣、蝦皮購物平台紛紛加入賣家直播功能，社交娛樂集團M17也宣布推出「HandsUP舉手購物」進軍直播購物，導入17直播的技術力，讓賣家更容易將直播內容轉換成訂單，買家只要輕鬆回覆「+1」就能把商品放入購物車，快速結帳買回家。

看好直播、社群互動與電商服務整合，以及透過直播主、網紅或KOL的影響力來串接消費行為的「信任經濟」新趨勢，「HandsUP舉手購物」結合社群直播與電商銷售，一鍵解決賣家以往苦惱的問題，包含協助賣家輕鬆管理多個拍賣平台，支援一鍵多平台直播與自動化整單，讓買賣雙方無縫接軌；透過即時演算技術，系統能直接串接社群網站（目前包括Facebook粉絲團、社團、LINE群組），自動抓取所有PO文留言，並針對留言分析規則轉為訂單，節省人力以及降低錯誤機率；買家則只要留言「+1」即可完成訂單，簡化買賣雙方的整體購物流程。