超模Alessandra Ambrosio爆乳裝登場 隋棠「要同框真的會害羞」

2019-04-25 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



精品品牌在今日（4/25）舉辦新品上市活動，並在晚間舉派慶祝派對，邀請了眾多名人包括隋棠、任蓉萱和李晶晶等人一同參加，同時品牌代言人Alessandra Ambrosio也會到場炒熱氣氛。

隋棠受邀出席精品品牌派對，呼應主題還穿了一件白色平口禮服，但大秀美腿，展現好身材。她提到今晚的造型，老公還沒看過「但如果是自己出去玩就太辣，來工作穿的話，他會很開心」。現在的生活重心都在小孩身上，所以隋棠表示「出門逛街都是買小孩的東西，比較少會幫自己添購什麼了」，不過還是會盡量安排跟老公的兩人時光，例如吃飯、看電影。對於同樣是模特兒又身兼媽媽的Alessandra Ambrosio感到佩服，認為「是一個值得學習的對象」。