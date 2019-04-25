全聯推3款時尚「元氣滿點蔬菜包」 日本設計師操刀設計、50點福利點加價購

2019-04-25 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



超市業者衝綠金商機，除積極擴大生鮮商品品項及競爭力，更推出限量獨家周邊商品，吸引婆婆媽媽們打開荷包。

全聯表示，「元氣滿點蔬菜包」共有三款，包括4/26開始換購的「保溫保冷購物車」、「子母保溫保冷袋」，以及5/10開始換購的「隨身攜帶購物袋」，包裝皆特別跨海邀請日本設計師進行設計，並選擇全聯有販售的生鮮蔬果，以黑底彩色蔬果圖樣展現質感，最低可以直接用119元起的價格購買。福利卡會員可用最低50福利點加45元換購「隨身攜帶購物袋」。

全聯自推出點換購商品以來，每年兌點超過一億點，每檔活動業績平均兩千萬。此次配合生鮮主題推出的「元氣滿點蔬菜包」鼓勵大家購物自備購物袋，選用的材質十分厚實耐用，容量也很大，是婆婆媽媽的購物良伴。