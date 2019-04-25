親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

全聯推3款時尚「元氣滿點蔬菜包」 日本設計師操刀設計、50點福利點加價購

2019-04-25 20:15聯合報 記者何雅玲╱即時報導

超市業者衝綠金商機，除積極擴大生鮮商品品項及競爭力，更推出限量獨家周邊商品，吸引婆婆媽媽們打開荷包。

全聯表示，「元氣滿點蔬菜包」共有三款，包括4/26開始換購的「保溫保冷購物車」、「子母保溫保冷袋」，以及5/10開始換購的「隨身攜帶購物袋」，包裝皆特別跨海邀請日本設計師進行設計，並選擇全聯有販售的生鮮蔬果，以黑底彩色蔬果圖樣展現質感，最低可以直接用119元起的價格購買。福利卡會員可用最低50福利點加45元換購「隨身攜帶購物袋」。

全聯自推出點換購商品以來，每年兌點超過一億點，每檔活動業績平均兩千萬。此次配合生鮮主題推出的「元氣滿點蔬菜包」鼓勵大家購物自備購物袋，選用的材質十分厚實耐用，容量也很大，是婆婆媽媽的購物良伴。

其中「保溫保冷購物車」不但有32L超大容量且能保溫、保冷，骨架輕而堅固、可耐重達40公斤，直購價999元或600福利點加399元換購。「子母保溫保冷袋」則是內附拉鍊保冷袋可單獨使用，一袋瞬間變兩袋，並且可肩背，裝再多也可輕鬆背提，直購價499元或600福利點加199元換購。「隨身攜帶購物袋」色彩鮮豔，充滿濃濃藝術風，且可折疊收納隨身攜帶、可承重15公斤，實用與時尚感兼具，除了婆婆媽媽買菜適用，也很適合年輕族群外出購物攜帶。

保溫保冷購物車32L，袋子與車架可拆。圖╱全聯提供
保溫保冷購物車32L，袋子與車架可拆。圖╱全聯提供
分享
隨身攜帶購物袋24L，寬版手把背提兩用又省力。圖╱全聯提供
隨身攜帶購物袋24L，寬版手把背提兩用又省力。圖╱全聯提供
分享
子母保溫保冷袋20L，一袋可變兩袋。圖╱全聯提供
子母保溫保冷袋20L，一袋可變兩袋。圖╱全聯提供
分享

婆婆

相關新聞

萌翻！日藥本舖「ECONECO夢幻馬戲團冷飲杯」全球獨家限量加價購

2019-04-25 20:39

夏天到了 就是不能沒有小白鞋

2019-04-25 20:22

M17進軍直播購物服務 喊「+1」自動變訂單小心手滑

2019-04-25 20:22

超模Alessandra Ambrosio爆乳裝登場 隋棠「要同框真的會害羞」

2019-04-25 20:21

做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02

任容萱發豪語 要與超模Alessandra Ambrosio比拚氣勢

2019-04-25 19:59

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

夏姿為愛啟程 母親節刺繡洋裝、休閒鞋好青春

2019-04-25 19:20

粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01

母親節餐廳訂不到？新光三越App扣點就能預訂餐桌換美食

2019-04-25 18:56

高雄人衝！「無印良品」巨蛋門市也有刺繡工房 懶骨頭沙發限量特價快買

2019-04-25 18:46

百貨自有行動支付戰場擴大 台北101 App新改版101 Pay上線

2019-04-25 18:43

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

喝奧利多只認證「玻璃瓶」？網：它才有童年的味道！

2019-04-25 17:32

「小黃」達人這樣玩！聰明使用信用卡 搭愈多省愈多

2019-04-25 16:57

超模Alessandra Ambrosio來台「卡關」 原因居然是她少做了這件事

2019-04-25 16:53

學鄧紫棋用蜂蜜水洗臉、蘆薈敷臉？ 小心臉越洗越爛

2019-04-25 16:51

超模Alessandra Ambrosio為OMEGA襲台 坦言「最愛星座曼哈頓鑲鑽款腕表」

2019-04-25 16:50

超好看的秒殺款又來了！Swatch聯手時尚品牌Hackett再推夢幻腕表

2019-04-25 16:44

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

少乾皮、光澤感絕美 盤點4月「唇露」新品

2019-04-25 15:11

台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09

台灣首置海嘯浮標 311般地震逃命多了20分鐘

2019-04-25 14:36

全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

馬卡龍聯名包 粉嫩色+蕾絲細節絕對激起你的少女心

2019-04-25 12:42

防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04

4人同行免費吃「玫瑰肉肉盤」！肉多多「龍蝦海鮮盤」加購現省211元

2019-04-25 11:46

雙向送客載客達九成 遠航延續一周兩班桃園-福島包機

2019-04-25 11:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

母親節買氣年增100% 松果再推第二波促銷

2019-04-25 08:43

萌萌的進化版！台日好萌友「麻吉貓」亂入「貓咪大戰爭」

2019-04-25 08:42

地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

熱！台東大武飆38.9度 創設站81年來4月新高溫

2019-04-25 15:03

大福彩最後一期買氣倍增 頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:34

茶園弟子的逆襲！最「潮」泡茶機 1.5個月集資近900萬，還取得HAX創投資金

2019-04-25 14:24

影／供電吃緊 4月用電創同期新高 環團:不缺電 不用怕!

2019-04-25 14:40

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04

教團：人性考量 教師結婚介聘應再短至滿二學期

2019-04-25 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top