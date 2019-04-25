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做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

不可否認的，千禧世代的生活態度及消費習慣，已經深深影響品牌端的行銷操作。與這群年輕人關係最緊密的快時尚業者，紛紛透過力邀能讓千禧世代產生共鳴的偶像擔任代言人，甚至強化網購服務流程，結合無所不在的超商推出退貨服務，整合線上線下，滿足更多民眾的購物需求。

根據資策會產業情報研究所(MIC) 的調查，發現台灣網友日常購物頻率中，整體網購頻率已逼近實體購物，在10次購物行為中，有4.5次是透過網購。日本平價時尚UNIQLO繼去年底推出「線上購物，店舖取貨」服務後，4月26日起將再度推出「24小時超商退貨服務」。

業者表示，這項服務是結合兩大超商龍頭─7-ELEVEN及全家便利商店，透過兩家超商在全台超過8,500以上的門市，讓非都會區消費者也能充分利用網路商店與實體超商所帶來的消費新體驗。

此外，美式品牌Gap日前則是邀請到天后蔡依林擔綱大中華區品牌代言人，由於今年正值品牌50周年，Gap提出全新的主軸「慶祝每個我」，正好與Jolin傳達出來的個人形象不謀而合，而Jolin也重新演繹多套新品，並透露自己的私服穿搭說到：「私底下最喜歡的就是簡單的T恤、hoodies以及牛仔褲，尤其是經典的Logo Tees，穿起來不但有造型感，但又不會太刻意。」

網路商店獨賣款，輕便長洋裝 (無袖)售價790元。圖／UNIQLO提供
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Gap提出慶祝每個「我」的精神主軸。圖／Gap提供
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Jolin透露最愛的私服穿搭為簡單的T恤。圖／Gap提供
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Gap創立50周年邀請天后蔡依林擔任大中華區代言人。圖／Gap提供
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