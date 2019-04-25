做最「怪美的」自己！Gap力邀蔡依林代言 吸引年輕人眼球

2019-04-25 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



不可否認的，千禧世代的生活態度及消費習慣，已經深深影響品牌端的行銷操作。與這群年輕人關係最緊密的快時尚業者，紛紛透過力邀能讓千禧世代產生共鳴的偶像擔任代言人，甚至強化網購服務流程，結合無所不在的超商推出退貨服務，整合線上線下，滿足更多民眾的購物需求。

根據資策會產業情報研究所(MIC) 的調查，發現台灣網友日常購物頻率中，整體網購頻率已逼近實體購物，在10次購物行為中，有4.5次是透過網購。日本平價時尚UNIQLO繼去年底推出「線上購物，店舖取貨」服務後，4月26日起將再度推出「24小時超商退貨服務」。

業者表示，這項服務是結合兩大超商龍頭─7-ELEVEN及全家便利商店，透過兩家超商在全台超過8,500以上的門市，讓非都會區消費者也能充分利用網路商店與實體超商所帶來的消費新體驗。