任容萱發豪語 要與超模Alessandra Ambrosio比拚氣勢

2019-04-25 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



精品品牌在今日（4/25）舉辦新品上市活動，並在晚間舉派慶祝派對，邀請了眾多名人包括隋棠、任蓉萱和李晶晶等人一同參加，同時品牌代言人Alessandra Ambrosio也會到場炒熱氣氛。

近期與姊姊任家萱（Selina）一同演出實境秀節目，人氣直升的任容萱今日受邀出席精品活動派對，以符合主題的白色套裝現身，十分有型。問到若要和超模Alessandra Ambrosio一起同框，是否會有壓力？任容萱則笑說「我的造型也不會輸Alessandra Ambrosio的氣勢吧！」想要靠著配戴的誇張耳環來增加自己氣場。

對於品牌的認知，任容萱則透露原來最早是媽媽先推坑，讓她慢慢熟悉精品。而且她今晚配戴了，品牌深色表面的腕表，覺得「優雅中帶有個性，跟我很像」。而出席活動不免俗的還是會被問到姊姊的感情進度，任容萱則是自爆說「我們其實都是談了戀愛，人就會不見的狀態，所以其實爸媽比較可憐」，她還補充說但還好爸爸已經開始發展自己的運動興趣了，比較不會覺得女兒們一定要在身邊。