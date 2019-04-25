粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Max Mara全新微風南山形象概念店正式開幕，活動當日邀請Selina任家萱擔綱嘉賓，向來隸屬粉紅色系的Selina開心表示，「原來我可以駕馭大地色系，而且大衣有荷葉邊的裝飾細節，穿上後自信加碼，感覺整個人要飛起來了。」

和張軒睿因實境戀愛節目而官方宣布「在一起」的Selina，不免被問到新戀情是否成真，她表示，「好多人關心我，大家都希望我可以幸福，謝謝大家對我的疼愛和祝福，我也很期待並且會朝著這個方向努力。」還加碼開自己玩笑說，「我跟姓張的都滿有緣的。」她也以勇敢、自信傳達Max Mara 2019春夏女戰士風格給她的感覺，笑著說自己本來就自帶光芒，「愛自己、就有能力愛別人，這就是我心中的Power Woman。」