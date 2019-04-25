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粉紅女孩Selina出席Max Mara 自信駕馭大地色系女戰士服裝

2019-04-25 19:01聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Max Mara全新微風南山形象概念店正式開幕，活動當日邀請Selina任家萱擔綱嘉賓，向來隸屬粉紅色系的Selina開心表示，「原來我可以駕馭大地色系，而且大衣有荷葉邊的裝飾細節，穿上後自信加碼，感覺整個人要飛起來了。」

和張軒睿因實境戀愛節目而官方宣布「在一起」的Selina，不免被問到新戀情是否成真，她表示，「好多人關心我，大家都希望我可以幸福，謝謝大家對我的疼愛和祝福，我也很期待並且會朝著這個方向努力。」還加碼開自己玩笑說，「我跟姓張的都滿有緣的。」她也以勇敢、自信傳達Max Mara 2019春夏女戰士風格給她的感覺，笑著說自己本來就自帶光芒，「愛自己、就有能力愛別人，這就是我心中的Power Woman。」

Max Mara春夏系列以史詩與神話為靈感，重新演繹女性自主精神，例如加拿大作家瑪格莉特．愛特伍創作《潘妮洛普》，就從聰慧的尤利西斯之妻潘妮洛普的視角，重塑《奧德賽》故事，展現在服裝上以不對稱垂褶、暗釦細節表現；而臘神話中充滿驚奇的海洋，其曲折起伏的波浪形貌就轉變為荷葉邊，為現代女戰士的神采增添浪漫情懷。Max Mara全新微風南山形象概念店占地60坪，寬敞明亮，店內援引自然光，有舒適的購物空間；工業風的鑄鐵、黃銅、搭配自然橡木等高級建材，結合印花布料、大理石紋路，氛圍舒適溫馨，目前陳列集團全品牌包括Max Mara、SPORTMAX、‘S Max Mara、Max Mara Accessories等商品。

縐褶Anita包，售價74,100元。圖／Max Mara提供
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Max Mara微風南山形象概念店全新開幕。圖／Max Mara提供
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黑色小牛皮高跟鞋，售價28,100元。圖／Max Mara提供
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象牙白小羊皮綁帶高跟鞋，售價28,800元。圖／Max Mara提供
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Max Mara微風南山形象概念店全新開幕。圖／Max Mara提供
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微風南山加拿大

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