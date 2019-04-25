影／被遺忘的「製鞋王國」 桃機展出台灣製鞋歷史

2019-04-25 18:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



台灣過去有「製鞋王國」的美譽，80年代製鞋年產量曾經突破8億雙，外銷金額更高達30億美金，現在雖然不如過去，但仍有不少製鞋師傅傳承著製鞋的手工藝，為了讓國人及旅客瞭解台灣製鞋的歷史，桃機公司、台灣宅配通與林果良品下午在機場第二航廈舉行「履程-台灣製鞋工藝特展」，以老技藝新創意的觀念，展示傳統製鞋工藝之美。

「履程-台灣製鞋工藝特展」在從今天（4月25日）到10月27日止，在機場第二航廈3樓的22號報到櫃台旁展出，第一天還特別邀請老師傅在現場示範手工製鞋的細膩作工，讓旅客了解一雙鞋子是如何誕生。桃機公司業務處長李俊德受訪時表示，展場以科普角度介紹鞋子各部位知識，民眾還可透過網路互動設備為自己設計一雙鞋子，並拆解製鞋8大步驟，也透過靜態的照片文字展示及動態影像介紹。