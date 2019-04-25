母親節餐廳訂不到？新光三越App扣點就能預訂餐桌換美食

2019-04-25 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越初夏購物節在名品、美妝表現亮眼下，全台業績成長5％，即日起展開的母親節檔期看好寵媽商機，家用家電、聚餐、送禮需求升溫，即日起至4月28日全台新光三越全館滿5千送2百，透過新光三越App無論線上購物、訂位都可一指搞定。 4/25至5/1使用新光三越App並扣會員點數，即可享超過20家餐廳訂位服務及保留座席服務。圖為miacucina期間限定4人滿足媽媽分享餐3,200元。 圖／新光三越提供 分享 facebook

母親節除了送禮，家人團聚用餐更是必排行程。新光三越全台近250個餐飲品牌，是餐飲選擇最多的百貨，且目前99％、幾乎所有餐廳都可用新光三越App的餐廳訂候位系統，無論訂位或了解候位狀況，滑一滑手機輕鬆又方便，深受會員喜愛。新光三越指出，每月餐飲交易筆數，當中有2成來自餐廳訂候位系統。

新光三越表示，母親節餐廳訂位目前已達7成。針對還沒訂到餐廳的貴賓卡會員，新光三越特別在全台超過20家熱門餐廳保留桌席，即日起至5月1日只要透過新光三越App，扣100點會員點數即可預訂2人桌、扣200點點數可預訂4人桌。另外，5月10前，扣會員點數還可兌換餐點。

另外，新光三越首度在母親節檔期推出App線上購物，像是iPad Air、iPad mini新品可搶先預訂，使用skm pay結帳再送1,290元的保護套。另有美妝夯品、美容家電等夯品，skm pay付款都有專屬優惠價與贈品，像是PHILIPS超音波活膚水氧儀原價3,300元，skm pay專屬價2,299元，還推出好友閨蜜、母女價2支優惠價3,988元。 LONGCHAMP 3D後背包，32,400元。圖／新光三越提供 分享 facebook TASAKI cosmic項鍊，10萬7,000元。圖／新光三越提供 分享 facebook ONE amadana富士山手沖快煮壺價值1,290元，扣會員點數2,500點App線上免費兌換。圖／新光三越提供 分享 facebook

針對母親節期間銷售主力的家用家電，新光三越推薦獨家首賣新品、美容家電、廚房家電、節能家電四大主打，獨家推出最輕手持吸塵器IRIS日本3倍氣旋智能無線吸塵器原價10,990元，獨家價7,990元。首賣多功能烹煮的BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺原價10,600元，特價8,990元。選購節能家電，再加碼送2千元品牌購物金。