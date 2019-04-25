百貨自有行動支付戰場擴大 台北101 App新改版101 Pay上線

2019-04-25 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



行動支付已成為消費購物的工具之一，繼新光三越skm pay、微風Breeze Pay後，台北101宣布App全新改版上線，並加入101Pay功能，讓會員再也不用帶多張卡出門，支付、累點、回饋一次搞定。

台北101購物中心調查，目前台北101的30萬會員中，超過4成習慣透過App獲得優惠資訊，6成以上習慣使用App電子會員卡累積消費、點數，更有近半數會員希望能導入電子錢包功能。另外，台北101也發現，館內曾有尊榮卡會員使用LINE PAY購買高價腕表，單筆成交超過7百萬元，亦有其他行動支付高單精品消費，讓以高端精品為主的台北101積極推出自有101Pay。

台北101推出101Pay行動錢包，提供購物金點數自動累計、電子抵用券自動兌換、電子發票載具、停車費試算、人臉辨識功能，並享App專屬優惠，只要是台灣的銀行發行的信用卡皆可綁定。預計導入101Pay後，今年行動支付交易筆數可從占全館交易的5%，提升至10%以上。

但有別於其他百貨App是免費申辦，台北101App需消費滿1萬才能註冊會員，母親節則推出指定銀行消費滿5千可註冊。