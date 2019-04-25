爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



天氣實在熱爆，為了排解煩躁的心，冰品控集體出動，來看看IG吃貨的口袋名單店，有什麼無法抵抗的邪惡好料呢？ 超澎湃「蜜芋麻糬燒」是許多客人首選。圖／來呷甜甜品提供 分享 facebook

這家IG網友推薦的冰店「來呷甜甜品」，位於台北市延平南路上，如果是搭捷運可從「西門站」下車步行，不遠的距離就可以找到了。很多認識「來呷甜甜品」的吃貨，可能都是芋頭控，因為店內招牌冰「蜜芋麻糬燒」，是許多客人的首選。 Q彈麻糬搭芋泥加牛奶雪花冰。IG @see2girls提供 分享 facebook 「蜜芋麻糬燒」是許多客人首選。IG@fangyu.com.tw提供 分享 facebook

看看這有如土石流般的芋泥、搭配麻糬燒與花生粉的組合，還可以選配雪花冰，對於什麼都想吃的人來說，根本是多種願望一次滿足啊，難怪列入口袋名單。IG網友分享口感，表示入口不會太甜，「芋頭跟麻糬燒絕配」、「芋泥綿滑」、「層次豐富」、「吃得到芋頭顆粒」、「甜度不太高很順口」。

近期也有不少網友分享這款豐盛的「冰Q宇治金時」，配料有飽滿紅豆、手作抹茶醬、燒麻糬，上頭再大方蓋上一顆抹茶奶酪，Q彈抖動讓人忍不住想點購。IG網友分享口感，表示這款抹茶冰「滋味清甜」、「奶酪Q彈滑順」、「紅豆細綿不會過甜」，抹茶控無法抗拒。 「冰Q宇治金時」配料豐盛。IG@fangyu.com.tw提供 分享 facebook 「冰Q宇治金時」配料豐盛。圖／來呷甜甜品提供 分享 facebook