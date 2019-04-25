萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著日本櫻花季漸漸進入尾聲，一年一度的「賞螢季」將在5月到7月接力閃耀。樂天旅遊也精選日本5處「人氣夢幻賞螢名所」，讓旅客能徜徉在浪漫的螢光世界。

位於東京都內京王井之頭線「久我山」車站附近的「久我山螢火蟲祭」，將於6月15日至16日登場，主辦方自傍晚開始，在玉川上水及神田川進行螢火蟲放飛，最佳的觀賞時期為放飛螢火蟲後的2～3日，讓旅客在市中心就能看見夢幻場景。

觀測地點： 東京都杉並區久我山「神田川（清水橋下游）」「玉川上水（岩崎橋下游）」

交通：京王井之頭線「久我山」車站周邊地區

《兵庫縣「內尾神社」》

兵庫縣丹波市的内尾神社座落於森林之中，每年6月至7月，附近繁衍的「姬螢」就會在此散發奇幻光芒，旅客可報名當地特有的「水上夢幻之旅」姬螢觀賞行程，欣賞長達40分鐘螢火蟲漫天飛舞的美景。

觀測地點： 兵庫縣丹波市冰上町三原13「内尾神社」

交通：從北近畿豐岡自動車道「氷上交流道」開車行駛約10分鐘

《宮城縣「東和町鱒淵」》

宮城縣的東和町鱒淵為國家自然保護區，每年6月下旬至7月上旬，棲身在此的源氏螢群落會大量出沒，其閃耀光芒將映照在清澈的鱒淵川水面上，引領旅客進入如夢似幻的螢光世界。

觀測地點： 宮城縣登米市東和町鱒淵地區

交通：從JR「石越車站」出發開車約30分鐘

《福岡縣「上毛町」》

每年5月下旬至6月中旬造訪福岡縣上毛町的東上地區與西友枝地區，旅客即可一邊聽著河川的潺潺水聲，一邊觀賞漫天飛舞的螢火蟲。尤其最佳賞螢時機為無風多雲，月光朦朧的夜晚，是一整片在都市無法體會的感動景緻。

觀測地點： 福岡縣築上郡上毛町 東上地區・西友枝地區

交通：從JR日豐本線「中津車站」開車約20分鐘

《長野縣「信州辰野螢火蟲祭」》

螢火蟲童謠公園位於長野縣，為日本首屈一指的螢火蟲名所，每年6月上旬至下旬為觀賞源氏螢的最佳時機，上萬隻源氏螢將在空中紛飛閃耀，令人彷彿置身於外太空中。而在「信州辰野螢火蟲祭」期間，周遭會設立各式傳統攤販及舉辦舞蹈文藝活動，為賞螢行程增添更多樂趣。

觀測地點： 長野縣上伊那郡辰野町