超模Alessandra Ambrosio來台「卡關」 原因居然是她少做了這件事

2019-04-25 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



超模Alessandra Ambrosio為了精品活動初次來台，就發生意外插曲，在桃園機場「卡關」了一整夜，直至今日（4/25）早上10點左右才入境，可說是讓她印象深刻。

Alessandra Ambrosio為了品牌活動，初次造訪寶島，她對台北的第一印象是「充滿綠意、還有獨特的建物，感覺適合好好探索」。然而面對近日台北的高溫天氣，Alessandra Ambrosio一點也不畏懼，還直說「我很適應，因為我是巴西人，這天氣跟我家鄉很像」。不過，雖然超模在活動上仍看不出一絲倦容，但據了解，她昨晚（4/24）其實就已飛抵台灣，卻因為簽證問題，讓Alessandra Ambrosio被「卡關」，無法入境。