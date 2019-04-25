學鄧紫棋用蜂蜜水洗臉、蘆薈敷臉？ 小心臉越洗越爛

2019-04-25 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



常看網路、或是小紅書的人，常會看到許多網友、網紅在分享個人清潔保養的小撇步，有更多是用天然材質，而非洗面乳來清潔，譬如鄧紫棋就曾分享，自己愛用蜂蜜水洗臉，也有傳聞要用天然蘆薈敷臉，甚至用鹽水洗臉可以去黑頭。

到底這些清潔皮膚的小偏方，到底有沒有用呢？以下就來破解

歌手鄧紫棋曾在小紅書，分享自己用蜂蜜＋水來洗臉，強調蜂蜜水抗菌效果好，可以清潔毛孔，減少油脂分泌，還可以美白嫩膚。

使用方法就是用小毛巾，沾蜂蜜水擦在臉上，然後不用再清潔，這樣可以幫助吸收蜂蜜營養。

雖然用蜂蜜洗臉，真的有些好處，譬如滋潤皮膚等，但天天使用，可能會讓毛孔阻塞，因此會長粉刺，甚至引發其他皮膚問題。

蘆薈敷臉，更清潔？

不少保養品都會添加蘆薈，因為有鎮靜的效果，也因此傳出，使用天然蘆薈敷臉，可以讓肌膚狀況更穩定。

但其實天然蘆薈，雖然有好的成分，但蘆薈皮中含有蘆薈苷，用在皮膚上，超級容易過敏，一不小心臉就爛了。

鹽水洗臉，可以去除黑頭？

有網友分享過自己用鹽水洗臉，把鹽放在掌心，再加水，之後沾鹽水圖臉部，可以去除黑頭。

鹽可以去除皮膚上的油脂沒錯，但用鹽水洗臉，卻會讓皮膚乾燥，角質層變薄，而且鹽水沾到眼睛，也可能傷到結膜，千萬得小心。

啤酒洗臉，可以縮毛孔？

用啤酒洗臉，是不少人的撇步，雖然啤酒中，含有活性酶、氨基酸、維生素等，洗臉時可以放鬆肌肉，也可能縮小毛孔。