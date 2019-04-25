親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

超模Alessandra Ambrosio為OMEGA襲台 坦言「最愛星座曼哈頓鑲鑽款腕表」

2019-04-25 16:50聯合報 記者曾智緯╱即時報導

睽違10年，歐米茄（OMEGA）旗下最熱銷的星座曼哈頓（Constellation Manhattan）系列推出全新表款，去年10月首度在上海曝光，並舉辦了盛大的活動。因此，這系列腕表正式在台上市時，也邀請了代言人兼超模的Alessandra Ambrosio來加持，希望獲得消費者的關注。

超模Alessandra Ambrosio首度訪台，卻待不到48小時就得離台，她對自己能和辛蒂克勞馥、妮可基嫚一同代言星座曼哈頓腕表，倍感幸運。她表示辛蒂克勞馥是模特兒前輩，事業很成功，可以說是楷模。至於妮可，「是很棒的女演員，一切又那麼完美，我又還能說什麼呢」，能一起工作，也是榮幸。而從成為代言人至今，Alessandra Ambrosio收藏了三只OMEGA腕表，最愛的就是活動上配戴的星座曼哈頓新表，坦言「因為有鑲鑽，我最愛會閃閃發光的表了」。

OMEGA全新的星座曼哈頓系列，在多年沒有新作之後，一口氣曝光101款腕表。和過去相比，最大的差異在於招牌的表圈設計變得更為纖細、指針則從曼哈頓天際線汲取靈感，採鏤空柳葉造型；表殼及表鍊的拋光也變得更細膩，為符合與全新表圈的比例，招牌的扣爪具備拋光倒角，更融入表圈和表殼，整體而言腕表的細節處處充滿女性元素。備有多達7款不同的表面設計，還以蝴蝶釦取代原有的折疊釦，並加上可微調表鍊長度的釦環。

同時，新的星座曼哈頓系列也將表徑加大，首度推出29毫米的款式搭載大師天文台機械機芯，符合消費者的需求，不僅如此。而25及28毫米的表款，則採用石英機芯，提供有不鏽鋼、18K金、18K Sedna™金不同組合搭配的材質的選擇。另外，在這系列當中，OMEGA還打造了珠寶表的設計，以極易碎的蛋白石當作表盤，搭配紅寶石、祖母綠、海水藍寶和鑽石時標，部分款式的表鍊上同樣鑲飾了鑽石。28毫米表殼與表鍊以18K Sedna™金製成，品牌還首次在經典橫條鍊節表鍊鑲嵌營造「流星」圖案的與「星形」切割鑽石。

歐米茄星座系列曼哈頓腕表，18K sedna™金表圈搭配不鏽鋼表殼，表徑29毫米...
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，18K sedna™金表圈搭配不鏽鋼表殼，表徑29毫米，約38萬8,600元。圖／OMEGA提供
分享
超模Alessandra Ambrosio首度為歐米茄來台，演繹星座系列曼哈頓表...
超模Alessandra Ambrosio首度為歐米茄來台，演繹星座系列曼哈頓表約約38萬8,600元。記者蘇健忠／攝影
分享
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，18K黃金表殼、表鍊，28毫米表徑，搭載石英機芯， 約...
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，18K黃金表殼、表鍊，28毫米表徑，搭載石英機芯， 約56萬5,300元。 圖／OMEGA提供
分享
歐米茄星座系列曼哈頓表，18K Sedna™金表殼、表鍊，搭配紅寶石時標及蛋白石...
歐米茄星座系列曼哈頓表，18K Sedna™金表殼、表鍊，搭配紅寶石時標及蛋白石表盤，約184萬3,900元。圖／OMEGA提供
分享
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，不鏽鋼表殼搭配18K sedna™金表圈，鑲嵌鑽石，2...
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，不鏽鋼表殼搭配18K sedna™金表圈，鑲嵌鑽石，28毫米表徑，搭載石英機芯，約23萬3,200元。圖／OMEGA提供
分享
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，表殼為18K sedna™金，表徑29毫米，搭載同軸擒...
歐米茄星座系列曼哈頓腕表，表殼為18K sedna™金，表徑29毫米，搭載同軸擒縱大師天文台機芯，約70萬6,600元。 圖／OMEGA提供
分享

星座上海

相關新聞

學鄧紫棋用蜂蜜水洗臉、蘆薈敷臉？ 小心臉越洗越爛

2019-04-25 16:51

喝奧利多只認證「玻璃瓶」？網：它才有童年的味道！

2019-04-25 17:32

Seline金句回應任軒戀 「我跟姓張的都滿有緣的」

2019-04-25 18:09

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

「小黃」達人這樣玩！聰明使用信用卡 搭愈多省愈多

2019-04-25 16:57

超模Alessandra Ambrosio來台「卡關」 原因居然是她少做了這件事

2019-04-25 16:53

超好看的秒殺款又來了！Swatch聯手時尚品牌Hackett再推夢幻腕表

2019-04-25 16:44

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

少乾皮、光澤感絕美 盤點4月「唇露」新品

2019-04-25 15:11

台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09

台灣首置海嘯浮標 311般地震逃命多了20分鐘

2019-04-25 14:36

全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

馬卡龍聯名包 粉嫩色+蕾絲細節絕對激起你的少女心

2019-04-25 12:42

防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04

4人同行免費吃「玫瑰肉肉盤」！肉多多「龍蝦海鮮盤」加購現省211元

2019-04-25 11:46

雙向送客載客達九成 遠航延續一周兩班桃園-福島包機

2019-04-25 11:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

母親節買氣年增100% 松果再推第二波促銷

2019-04-25 08:43

萌萌的進化版！台日好萌友「麻吉貓」亂入「貓咪大戰爭」

2019-04-25 08:42

地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51

溫馨五月吃大餐 小奢華、大份量滿足媽咪的胃

2019-04-25 00:00

MetroBag背包 都市移動必備

2019-04-24 23:59

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

搶攻母親節商機 百貨「獨家」招數攬客

2019-04-24 23:19

網路App交友能遇到真愛？專家建議掌握「7要訣」，讓妳愛情暢行無阻

2019-04-24 22:28

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-24 20:03

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

母親節送媽媽「睡個好覺」 Wedgwood寢具顏色夠柔美

2019-04-24 19:37

開幕用餐送「5折券」！京都勝牛3店插旗京站 北車也吃得到炸牛排了

2019-04-24 18:37

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

不賣珠寶改賣花？伯爵超美玫瑰免費送 快閃台北專賣店

2019-04-24 18:03

台灣少年郎第一件潮服「三本耀司」沒穿過也一定看過！

2019-04-24 17:51

王心恬搶先戴上最貴鴿血紅！蕭邦高級珠寶展 7億紅藍綠寶澎湃登場

2019-04-24 17:50
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-24 20:03

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

孫翠鳳悄悄復出 第一齣戲演這個

2019-04-24 18:41

茶園弟子的逆襲！最「潮」泡茶機 1.5個月集資近900萬，還取得HAX創投資金

2019-04-25 14:24

大福彩第108033期開獎

2019-04-24 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top