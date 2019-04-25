超模Alessandra Ambrosio為OMEGA襲台 坦言「最愛星座曼哈頓鑲鑽款腕表」

2019-04-25 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



睽違10年，歐米茄（OMEGA）旗下最熱銷的星座曼哈頓（Constellation Manhattan）系列推出全新表款，去年10月首度在上海曝光，並舉辦了盛大的活動。因此，這系列腕表正式在台上市時，也邀請了代言人兼超模的Alessandra Ambrosio來加持，希望獲得消費者的關注。

超模Alessandra Ambrosio首度訪台，卻待不到48小時就得離台，她對自己能和辛蒂克勞馥、妮可基嫚一同代言星座曼哈頓腕表，倍感幸運。她表示辛蒂克勞馥是模特兒前輩，事業很成功，可以說是楷模。至於妮可，「是很棒的女演員，一切又那麼完美，我又還能說什麼呢」，能一起工作，也是榮幸。而從成為代言人至今，Alessandra Ambrosio收藏了三只OMEGA腕表，最愛的就是活動上配戴的星座曼哈頓新表，坦言「因為有鑲鑽，我最愛會閃閃發光的表了」。

OMEGA全新的星座曼哈頓系列，在多年沒有新作之後，一口氣曝光101款腕表。和過去相比，最大的差異在於招牌的表圈設計變得更為纖細、指針則從曼哈頓天際線汲取靈感，採鏤空柳葉造型；表殼及表鍊的拋光也變得更細膩，為符合與全新表圈的比例，招牌的扣爪具備拋光倒角，更融入表圈和表殼，整體而言腕表的細節處處充滿女性元素。備有多達7款不同的表面設計，還以蝴蝶釦取代原有的折疊釦，並加上可微調表鍊長度的釦環。