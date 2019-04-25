超好看的秒殺款又來了！Swatch聯手時尚品牌Hackett再推夢幻腕表

2019-04-25 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在去年SWATCH就曾與時尚品牌Hackett合作，推出了一系列腕表，在公佈銷售訊息沒多久，就立即售罄，可說是品牌的秒殺熱賣款。但今年，雙品牌再次聯手，打造了一系列充滿夏天氣息的表款，如果動作不快的話，可能又要扼腕了。

這一次，時尚設計師Jeremy Hackett以倫敦做為創作靈感，結合SWATCH旗下的Sistem 51機械表，呈現夏日英倫風情。其中「Thames」更是官網限定販售表款，以紳士藍矽膠表帶展現明快風格，讓整體造型帶有寫意的休閒雅痞。底蓋的透明表蓋上還裝飾了「born in 1983」字樣，不僅點出全球限量發行1,983只數量，更是向兩個品牌所誕生的年份致敬，台灣則是分配到10只，限定於官網獨賣。