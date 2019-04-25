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昇恆昌歡慶快樂媽咪日 消費滿額最高8%現抵回饋

2019-04-25 15:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

媽媽的專屬節日－母親節即將到來，昇恆昌免稅商店為歡慶母親節，推出滿額現抵活動，與信用卡現金回饋可同時使用，國際精品及珠寶手錶最高享8%回饋，搭配信用卡優惠最高達10%。母親節檔期若有出國計畫，可千萬不能錯過這波特惠檔期。

昇恆昌表示，即日起至5月31日止，在昇恆昌全台營業據點，消費滿額即享現金折抵回饋，滿額門檻如下：

1. 購買香水化妝品或流行飾品單筆消費達6,900元現抵300元，滿1萬3,800元現抵600，以此類推，使用指定銀行信用卡最高更可享6%回饋。

2. 購買國際精品或珠寶手錶類商品，單筆消費滿2萬元現抵800元，滿4萬元現抵2,000元，消費12萬元以上可享最高8％現金回饋，搭配合作信用卡使用回饋高達10%。

3. 珠寶手錶類商品消費滿60萬元（不含黃金類商品），再可獲得昇恆昌珠寶－豬年福運樂樂豬紀念金幣乙份（價值約1.5萬元，隨金價走勢浮動）。

除了昇恆昌實體通路外，昇恆昌免稅購物網也推出母親節滿額現金折抵活動：

1. 香水化妝品類及流行飾品之消費滿6,800元，現抵300元，以此類推。

2. 男女精品、旅行家居及禮物商品等消費滿1萬2,600元，現抵600元，以此類推。

3. 上述門檻累折無上限。使用指定銀行信用卡最高更可享6%回饋。

4. 昇恆昌免稅購物網獨家贈禮：全館滿2,990元送音樂兔兩用傘；滿9,990元送兩用傘及保冰杯。

此外，使用台新銀行昇恆昌聯名卡，於昇恆昌免稅商店或昇恆昌免稅購物網消費滿18萬（菸、藥品類商品除外），可獲得靚彩行李箱三件組（20+24+28吋）。昇恆昌iRich會員加贈點數回饋，現抵300元再可獲得300點，以此類推。活動期間加入iRich會員再免費贈送350點，歡迎App Store搜尋昇恆昌iRich下載享優惠。

詳細優惠內容歡迎至昇恆昌官網昇恆昌免稅購物網查詢。

昇恆昌免稅商店為歡慶母親節，推出滿額現抵活動，與信用卡現金回饋可同時使用，國際精...
昇恆昌免稅商店為歡慶母親節，推出滿額現抵活動，與信用卡現金回饋可同時使用，國際精品及珠寶手錶最高享8%回饋，搭配信用卡優惠最高達10%。圖／昇恆昌提供
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