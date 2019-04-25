少乾皮、光澤感絕美 盤點4月「唇露」新品，迪奧顏色好燒、植村秀聯名超潮

2019-04-25 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天將至，面對氣溫忽高忽低，還有時常下雨，對於女生化妝與補妝來說，是一大考驗。天氣又濕又熱時，就很適合擦「唇露」，可濃可淡且光澤度夠強，還容易補妝，不少女孩用過唇露後就愛上了，因為不會太乾，少了乾皮與唇紋，可說是唇部最佳夏季聖品。

今年各品牌唇露陸續登場，先來盤點迪奧、植村秀、Bobbi Brown，在4月推出的全新唇露，又有什麼新色吧！

迪奧染唇露 質地輕薄、顏色好燒

擦上輕薄、持色的迪奧癮誘超模染唇露，這回推出4款新色，幾乎包辦現在當紅色系，包括裸橘、沙漠玫瑰、磚紅色與棕紅色，只要搭配膚色選擇，就能選出最顯白的顏色。

而且全新迪奧癮誘超模染唇露配方又升級，更強調輕薄感，有80%天然萃取成分，提升唇部的保濕感，加上天然礦物粒子，更能夠顯色，標榜12小時持色，是夏天唇部彩妝的秘密武器啊。

迪奧癮誘超模染唇露、1,200元

植村秀聯名狐貍迷彩 唇露包裝好潮

日本美妝品牌植村秀，這回找上法國潮牌maison kitsuné推一系列聯名款，以迷彩搭配maison kitsuné經典的狐狸圖案，還有富士山、唇印等圖案共同打造，光看包裝就覺得太潮了啦！

迷彩聯名款中，包含植村秀的「狠霧持色染唇露」，一口氣推出5款新色，還有3款人氣色，新色一看就會愛上，包括微紅的RD163，還有顯白的OR570，快來看看完整8色的試色吧、

植村秀狠霧持色染唇露maison kitsuné 聯名限量彩妝、1,000元

Bobbi Brown #扶桑花新色登場

Bobbi Brown這回推出4款新色唇露，其中2色是跟南韓美妝部落客聯名，被稱為 #大韓扶桑花色．其中一色「通紅芒果」，4月初在韓上市後，已經被搶到缺貨了。

先來推薦聯名色，跟美妝部落客Heejoo Yoo聯名推#YoosRed，是一款杏桃子橘色，顏色亮眼又顯白，比較適合自信成熟的女性。

另一款聯名色#SoDasha，深桃紅色澤，很適合約會時擦，讓男生眼睛都移不開。另外兩款新色，也同樣是扶桑花色系，譬如最顯白推薦是#Main Squeeze，煙熏玫瑰色調，隨便擦，隨便白。