台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣當代藝術大獎「第17屆台新藝術獎」進入揭曉的倒數階段。除了重頭戲5月25日頒獎典禮之外，台新特別設立「專屬網站」，透過影音及文字訪談，介紹15組入圍藝術家及作品。

此外，網站今年新增「心靈籤詩」線上互動、「滾動的四連夜－藝術家面對面」座談會，並於台新金控總部舉辦「空間裝置展」及「國際決審會客室」講座。希望透過「線上」與「現場」的互動，拉近當代藝術與大眾的距離，也邀請大眾來認識這些在2018年引發高度迴響，且具突破性的展演藝術。

本屆活動網站首創「心靈籤詩」線上互動，首頁以閃爍色球代表這次入圍的15組作品，彷彿每個作品都有些話想說，有請藝術大神媒合，藉由幸運色傳達該作品如籤詩般的訊息。從入口網站抽出今日幸運色，即連動15組入圍作品金句，引動讀者與作品的聯結。

此外，網站第三年舉辦「我心目中的得主」投票活動，於4月26日下午3時起至5月24日中午12時止，歡迎大眾在15組入圍作品當中投下心中所屬，即獲得多項好禮抽獎機會，以及入圍藝術家準備的神祕福袋。

「滾動的四連夜－藝術家面對面」系列講座於5月7日至5月10日，連續四個晚上，分別由第17屆台新藝術獎提名觀察人主持，與15組入圍藝術家直球對決，透過作品討論與ＱＡ，讓觀眾第一線聆聽藝術家的創作歷程與對話。

台新基金會表示，今年「國際決審會客室」座談會，邀請來自澳洲阿德雷德OzAsia藝術節總監Joseph Mitchell、昆士蘭現代美術館當代亞洲藝術策展人Reuben Keehan，及香港演藝學院舞蹈學院院長陳頌瑛三位國際決選委員，針對台灣當代藝術與當代劇場，提出獨具慧眼的「他方觀點」，及如何串聯國際以創造跨國合作的契機等重要議題，活動免費，歡迎踴躍報名參加。

第17屆台新藝術獎將於5月25日下午14時至15時頒獎典禮中揭曉 「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」、「年度大獎」三大獎項得主。歡迎大眾透過藝術獎專網、台新藝術基金會FB粉絲頁，以及非池中影音網觀賞線上直播，同步見證獎項揭曉的榮耀時刻！

●第17屆台新藝術獎專網：http://17award.taishinart.org.tw/