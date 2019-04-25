女性足部問題比男性多 醫師：因賀爾蒙影響

2019-04-25 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



母親節將至，聯新醫院復健科醫師林頌凱提醒，女性因賀爾蒙因素，骨頭及肌肉的穩定度較男性差，加上50歲更年期後會面臨比男性更快速的身體退化現象，因此在足部手術病患中，有80%為女性，足部、膝蓋相關退化性疾病，女性罹患比例也高出男性許多，為人子女應多關心媽媽的足部健康。

此外，林頌凱也提醒，女性朋友除了先天的生理結構差異之外，習慣穿著高跟鞋或工作久站也衍生出不同的足部問題，如：足跟疼痛、足底筋膜炎、雞眼、拇趾外翻等。因此，林頌凱也表示，選擇一雙健康、舒適的鞋款儼然為女性選鞋的重要考量點。

林頌凱並進一步指出，養身先養腳，腳健體自健，他更提出「下樑不正上樑歪」的足健康概念，因為足部骨骼是全身的地基，足底承受著全身最大壓力，站不平、歪斜、扁平足、塌陷，以及往內側傾斜等一連串力學作用，都會影響全身健康。

林頌凱也分享放鬆足弓、足底筋膜、足部肌肉的按摩手法及運動方式，如前弓後箭舒緩小腿肌肉或是透過腳趾頭寫字、開合訓練足部關結的靈活度，以日常保健方式維護足部健康。

台灣鞋業品牌LA NEW也自2001年成立足部研究所，深耕研究台灣人足部18年，今年3月則與聯新醫院簽訂備忘錄，並於LA NEW門市提供足健康呵護站的科技量腳服務，消費者剖析走路習慣、足壓分佈及骨骼生長狀態，檢視個人「履」歷表，喚醒足部健康意識，也歡迎為人子女者在母親節來臨前夕，邀請母親一同到LA NEW門市進行全方位科技量腳，選雙舒適的鞋款來一場夏日輕「履」行。

LA NEW表示，為推廣全省足健康呵護站，日前也特別將全省門市人員培訓為足健康照護師，透過全方位科技量腳系統檢測受測者足部密碼、足壓分佈、足底影像分析，了解內旋足、外旋足的差異及足壓分佈狀態。

LA NEW發現，多數人行走時，腳底壓力呈現蝴蝶翅膀狀，隨著腳步移動，緩慢步行時最多只會由一半的足底面積承受身體重量，而在跑步時，足底承受的壓力會更大，因此，LA NEW呼籲民眾應更重視「履」歷表檢視的必要性，依此選擇適當鞋款，讓足部保持健康，步步為贏。