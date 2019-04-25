親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

女性足部問題比男性多 醫師：因賀爾蒙影響

2019-04-25 15:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

母親節將至，聯新醫院復健科醫師林頌凱提醒，女性因賀爾蒙因素，骨頭及肌肉的穩定度較男性差，加上50歲更年期後會面臨比男性更快速的身體退化現象，因此在足部手術病患中，有80%為女性，足部、膝蓋相關退化性疾病，女性罹患比例也高出男性許多，為人子女應多關心媽媽的足部健康。

此外，林頌凱也提醒，女性朋友除了先天的生理結構差異之外，習慣穿著高跟鞋或工作久站也衍生出不同的足部問題，如：足跟疼痛、足底筋膜炎、雞眼、拇趾外翻等。因此，林頌凱也表示，選擇一雙健康、舒適的鞋款儼然為女性選鞋的重要考量點。

林頌凱並進一步指出，養身先養腳，腳健體自健，他更提出「下樑不正上樑歪」的足健康概念，因為足部骨骼是全身的地基，足底承受著全身最大壓力，站不平、歪斜、扁平足、塌陷，以及往內側傾斜等一連串力學作用，都會影響全身健康。

林頌凱也分享放鬆足弓、足底筋膜、足部肌肉的按摩手法及運動方式，如前弓後箭舒緩小腿肌肉或是透過腳趾頭寫字、開合訓練足部關結的靈活度，以日常保健方式維護足部健康。

台灣鞋業品牌LA NEW也自2001年成立足部研究所，深耕研究台灣人足部18年，今年3月則與聯新醫院簽訂備忘錄，並於LA NEW門市提供足健康呵護站的科技量腳服務，消費者剖析走路習慣、足壓分佈及骨骼生長狀態，檢視個人「履」歷表，喚醒足部健康意識，也歡迎為人子女者在母親節來臨前夕，邀請母親一同到LA NEW門市進行全方位科技量腳，選雙舒適的鞋款來一場夏日輕「履」行。

LA NEW表示，為推廣全省足健康呵護站，日前也特別將全省門市人員培訓為足健康照護師，透過全方位科技量腳系統檢測受測者足部密碼、足壓分佈、足底影像分析，了解內旋足、外旋足的差異及足壓分佈狀態。

LA NEW發現，多數人行走時，腳底壓力呈現蝴蝶翅膀狀，隨著腳步移動，緩慢步行時最多只會由一半的足底面積承受身體重量，而在跑步時，足底承受的壓力會更大，因此，LA NEW呼籲民眾應更重視「履」歷表檢視的必要性，依此選擇適當鞋款，讓足部保持健康，步步為贏。

同時，LA NEW也在母親節來臨之際，推出女性鞋款「零重力輕便鞋」，主打消臭、耐磨、舒適三大特色，即日起至母親節當日（5月12日），LA  NEW推出母親節好禮方案，滿額加倍送冰絲涼被、日本第一琺瑯鍋及鼎鈦鍋，至LA NEW全台實體門市消費，更享有滿3000送1000元購物金。

LA NEW在母親節來臨之際，推出女性鞋款「零重力輕便鞋」，主打消臭、耐磨、舒適...
LA NEW在母親節來臨之際，推出女性鞋款「零重力輕便鞋」，主打消臭、耐磨、舒適三大特色。 圖／LA NEW提供
分享
醫師林頌凱分享放鬆足弓、足底筋膜、足部肌肉的按摩手法及運動方式，如前弓後箭舒緩小...
醫師林頌凱分享放鬆足弓、足底筋膜、足部肌肉的按摩手法及運動方式，如前弓後箭舒緩小腿肌肉或是透過腳趾頭寫字、開合訓練足部關結的靈活度，以日常保健方式維護足部健康。 圖／LA NEW提供
分享

母親節復健

相關新聞

台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09

台灣首置海嘯浮標 311般地震逃命多了20分鐘

2019-04-25 14:36

全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

馬卡龍聯名包 粉嫩色+蕾絲細節絕對激起你的少女心

2019-04-25 12:42

防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04

4人同行免費吃「玫瑰肉肉盤」！肉多多「龍蝦海鮮盤」加購現省211元

2019-04-25 11:46

雙向送客載客達九成 遠航延續一周兩班桃園-福島包機

2019-04-25 11:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

母親節買氣年增100% 松果再推第二波促銷

2019-04-25 08:43

萌萌的進化版！台日好萌友「麻吉貓」亂入「貓咪大戰爭」

2019-04-25 08:42

地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51

溫馨五月吃大餐 小奢華、大份量滿足媽咪的胃

2019-04-25 00:00

MetroBag背包 都市移動必備

2019-04-24 23:59

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

搶攻母親節商機 百貨「獨家」招數攬客

2019-04-24 23:19

網路App交友能遇到真愛？專家建議掌握「7要訣」，讓妳愛情暢行無阻

2019-04-24 22:28

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-24 20:03

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

母親節送媽媽「睡個好覺」 Wedgwood寢具顏色夠柔美

2019-04-24 19:37

開幕用餐送「5折券」！京都勝牛3店插旗京站 北車也吃得到炸牛排了

2019-04-24 18:37

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

不賣珠寶改賣花？伯爵超美玫瑰免費送 快閃台北專賣店

2019-04-24 18:03

台灣少年郎第一件潮服「三本耀司」沒穿過也一定看過！

2019-04-24 17:51

王心恬搶先戴上最貴鴿血紅！蕭邦高級珠寶展 7億紅藍綠寶澎湃登場

2019-04-24 17:50

母親節輕「履」行！到LA NEW門市體驗「全方位科技足部量測」

2019-04-24 17:46

白歆惠穿這雙紅底鞋看起來腳變得更長了 溫貞菱撞鞋新穿法也是一絕

2019-04-24 17:33

台灣餐飲再up！米其林子公司引餐酒會3,000元起

2019-04-24 17:24

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

跟著香氛去旅行！LV古龍水釋出全新形象廣告 看了好想度假

2019-04-24 16:56

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

亞瑟士首度攜手Vivienne Westwood！龐克教母限量聯名鞋周六開搶

2019-04-24 16:32

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

就穿這件去看復仇者聯盟4！UNIQLO推漫威聯名還送紀念貼紙

2019-04-24 15:45
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

影／大猩猩自拍爆紅 園方解釋：牠們就愛搞怪

2019-04-24 17:10

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

常夜間工作或日夜輪班 得到這些疾病的機率大增

2019-04-24 16:25

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49

桃機二航廈櫃檯停電10分鐘 高壓電斷路惹禍

2019-04-24 18:08

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

大福彩第108033期開獎

2019-04-24 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top