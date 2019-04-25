全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



母親節將至，網路訂房系統公布台灣人心中的「5大SPA旅遊城市」，台灣礁溪入榜，泰國清邁、曼谷連奪兩名，其他還包括匈牙利布達佩斯、日本別府。

匈牙利布達佩斯入列原因，是「宮殿泡湯可體驗當一日貴族」。素有歐洲溫泉之都美稱的匈牙利「布達佩斯」，享受溫泉的習慣可以追溯至古羅馬時期，現今更成了在地人的日常交際活動，時常可見到當地人邊泡湯邊下棋的有趣畫面。有著百年歷史的塞切尼溫泉浴場，是歐洲最大的宮廷浴場，鵝黃色的巴洛克建築搭配湛藍的泳池，美得令人讚嘆。浴場之中共有21個浴池，包括藥浴池與桑拿浴等供旅客選擇。Booking.com也推薦水上主題公園內的「布達佩斯水上世界度假村」，有完善的SPA館，包括按摩、水療、蒸氣室等，可以盡情享受度假村內的設施，為假期帶來完美的體驗。

日本別府則以獨特的砂浴體驗聞名。此地湧泉數量居日本之冠，全世界更僅次於美國的黃石公園。著名的「別府地域巡禮」中，以呈現浪漫湛藍色的海地獄，及因化學反應而呈現鮮紅色的血池地獄最為出名。除了享受溫泉之外，體驗竹瓦溫泉砂浴，可以透過讓身體受熱砂覆蓋，來加速新陳代謝進而排出體內毒素。Booking.com推薦入住傳統日式風格的「別府溫泉露台禦堂原日式酒店」，房內還有半露天的浴池，可以享受邊泡湯邊賞景的悠閒時光。

台灣礁溪以「美人湯」知名，弱鹼性的碳酸氫鈉泉質，會讓皮膚變得光滑柔嫩，除了礁溪溫泉公園享受免費足湯外，還能到林美山石磐步道中漫步，呼吸自然的清新空氣。另外，公園內還有被樹木環抱的森林風呂裸湯，旅客可以沐浴在林蔭之下享受深山泡湯的樂趣。推薦「長榮鳳凰酒店（礁溪）」設有日式庭園風情的完善SPA館以及岩盤浴，讓旅客能夠好好放鬆身心，消除平日的疲勞與壓力。

泰國清邁則以古法按摩享受慢活南洋假期為主，其中的「班珊朵溫泉度假酒店」的木屋設計散發濃濃南洋度假風情，而度假村內綠意盎然，讓旅客感受置身叢林般的靜謐與閒適。飯店內提供豐富的SPA按摩服務，舉凡泰式古法按摩、藥草浴球等都能夠滿足旅客的各式需求。