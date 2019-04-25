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全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06聯合報 記者羅建怡╱即時報導

母親節將至，網路訂房系統公布台灣人心中的「5大SPA旅遊城市」，台灣礁溪入榜，泰國清邁、曼谷連奪兩名，其他還包括匈牙利布達佩斯、日本別府。

匈牙利布達佩斯入列原因，是「宮殿泡湯可體驗當一日貴族」。素有歐洲溫泉之都美稱的匈牙利「布達佩斯」，享受溫泉的習慣可以追溯至古羅馬時期，現今更成了在地人的日常交際活動，時常可見到當地人邊泡湯邊下棋的有趣畫面。有著百年歷史的塞切尼溫泉浴場，是歐洲最大的宮廷浴場，鵝黃色的巴洛克建築搭配湛藍的泳池，美得令人讚嘆。浴場之中共有21個浴池，包括藥浴池與桑拿浴等供旅客選擇。Booking.com也推薦水上主題公園內的「布達佩斯水上世界度假村」，有完善的SPA館，包括按摩、水療、蒸氣室等，可以盡情享受度假村內的設施，為假期帶來完美的體驗。

日本別府則以獨特的砂浴體驗聞名。此地湧泉數量居日本之冠，全世界更僅次於美國的黃石公園。著名的「別府地域巡禮」中，以呈現浪漫湛藍色的海地獄，及因化學反應而呈現鮮紅色的血池地獄最為出名。除了享受溫泉之外，體驗竹瓦溫泉砂浴，可以透過讓身體受熱砂覆蓋，來加速新陳代謝進而排出體內毒素。Booking.com推薦入住傳統日式風格的「別府溫泉露台禦堂原日式酒店」，房內還有半露天的浴池，可以享受邊泡湯邊賞景的悠閒時光。

台灣礁溪以「美人湯」知名，弱鹼性的碳酸氫鈉泉質，會讓皮膚變得光滑柔嫩，除了礁溪溫泉公園享受免費足湯外，還能到林美山石磐步道中漫步，呼吸自然的清新空氣。另外，公園內還有被樹木環抱的森林風呂裸湯，旅客可以沐浴在林蔭之下享受深山泡湯的樂趣。推薦「長榮鳳凰酒店（礁溪）」設有日式庭園風情的完善SPA館以及岩盤浴，讓旅客能夠好好放鬆身心，消除平日的疲勞與壓力。

泰國清邁則以古法按摩享受慢活南洋假期為主，其中的「班珊朵溫泉度假酒店」的木屋設計散發濃濃南洋度假風情，而度假村內綠意盎然，讓旅客感受置身叢林般的靜謐與閒適。飯店內提供豐富的SPA按摩服務，舉凡泰式古法按摩、藥草浴球等都能夠滿足旅客的各式需求。

泰國曼谷則主打精油按摩，街頭上各式按摩店林立，從個人小店到高級SPA館，分別滿足旅客不同的需求。而位於市中心的「Rembrandt Hotel Suites and Towers」不僅有能將城市天際線盡收眼底的室外游泳池，還有水準一流的 SPA課程，舉凡蒸氣房、泰式按摩、精油按摩等一應俱全。

歐洲最大室內水上主題公園內的「布達佩斯水上世界度假村」，完善的SPA館，包括按摩...
歐洲最大室內水上主題公園內的「布達佩斯水上世界度假村」，完善的SPA館，包括按摩、水療、蒸氣室等，旅客可以盡情享受各式設施。圖／Booking com提供
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泰國北部的古城「清邁」，擁有慢活的生活步調，以及城市中有多間優質的度假酒店選擇，...
泰國北部的古城「清邁」，擁有慢活的生活步調，以及城市中有多間優質的度假酒店選擇，適合旅客前來進行SPA度假之旅。圖／Booking.com提供 (1).jpg
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溫泉按摩SPA

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