捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣巧克力近年屢屢在國際發光，展現甜蜜的軟實力。來自南投的Cona’s妮娜巧克力再傳捷報，日前參加有「巧克力奧斯卡」之稱的2019英國皇家學院巧克力大賽(Academy Of Chocolate，簡稱AOC)，拿下3銀12銅，共15項大獎，成績斐然。

AOC比賽分成填充巧克力(Filled Chocolates)和磚塊巧克力(Bar Chocolate)兩階段，日前賽方公佈填充巧克力(Filled Chocolates)比賽成績，Cona’s妮娜巧克力即傳來好消息，團隊十分振奮，期待二階段的磚塊巧克力(Bar Chocolate)比賽也能交出漂亮的成績單。

其中，檸檬薄片夾心巧克力、抹茶薄片夾心巧克力，被稱為「全台最薄巧克力」，0.35cm再夾餡，層次分明、滋味不減；得獎巧克力的另一特色，是採用台灣茶與水果入餡，像是紅玉茶巧克力夏威夷果、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果、鳳梨黃金葡萄乾等，透過巧克力再展台灣豐饒茶果香。

來自南投的Cona’s妮娜巧克力，本店設在清境高山，曾有網友稱為「台灣海拔最高也好吃的巧克力」，當地年平均溫度約18度C，是一個氣候與歐洲國家相似的地方，選用瑞士、比利時知名品牌巧克力，製作過程不添加安定劑與防腐劑，並利用園區內無農藥的食材入餡，原本是為愛吃巧克力的女兒妮娜專屬設計；從愛開展的品牌漸受市場肯定，之後斥資上億，在桃米打造了一處打卡新景點「妮娜巧克力夢想城堡」，歐式城堡外觀，不同品種的可可樹相環，城堡內除了巧克力的工廠實境、趣味體驗，也有各國可可做成的十餘款巧克力冰淇淋、甜點與飲品。