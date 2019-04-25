親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣巧克力近年屢屢在國際發光，展現甜蜜的軟實力。來自南投的Cona’s妮娜巧克力再傳捷報，日前參加有「巧克力奧斯卡」之稱的2019英國皇家學院巧克力大賽(Academy Of Chocolate，簡稱AOC)，拿下3銀12銅，共15項大獎，成績斐然。

AOC比賽分成填充巧克力(Filled Chocolates)和磚塊巧克力(Bar Chocolate)兩階段，日前賽方公佈填充巧克力(Filled Chocolates)比賽成績，Cona’s妮娜巧克力即傳來好消息，團隊十分振奮，期待二階段的磚塊巧克力(Bar Chocolate)比賽也能交出漂亮的成績單。

其中，檸檬薄片夾心巧克力、抹茶薄片夾心巧克力，被稱為「全台最薄巧克力」，0.35cm再夾餡，層次分明、滋味不減；得獎巧克力的另一特色，是採用台灣茶與水果入餡，像是紅玉茶巧克力夏威夷果、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果、鳳梨黃金葡萄乾等，透過巧克力再展台灣豐饒茶果香。

來自南投的Cona’s妮娜巧克力，本店設在清境高山，曾有網友稱為「台灣海拔最高也好吃的巧克力」，當地年平均溫度約18度C，是一個氣候與歐洲國家相似的地方，選用瑞士、比利時知名品牌巧克力，製作過程不添加安定劑與防腐劑，並利用園區內無農藥的食材入餡，原本是為愛吃巧克力的女兒妮娜專屬設計；從愛開展的品牌漸受市場肯定，之後斥資上億，在桃米打造了一處打卡新景點「妮娜巧克力夢想城堡」，歐式城堡外觀，不同品種的可可樹相環，城堡內除了巧克力的工廠實境、趣味體驗，也有各國可可做成的十餘款巧克力冰淇淋、甜點與飲品。

此外，此次參與的AOC大賽，是由5位英國巧克力專業人士於2005年成立，他們相信吃巧克力是人生最大的樂趣之一。起初性質類似英國的紳士會，也是最早開始推廣精品巧克力的組織，目前的會員包括英國皇家廚藝學院主席Sara Jayne Stanes、Pierre Herme的英國總經理Romola Basu-Wilken與英國名廚Michel Roux，頒布的獎項也具一定公信力。

檸檬薄片夾心巧克力，全台最薄，卻有爆漿好吃的內餡。圖／翻攝自妮娜官網
檸檬薄片夾心巧克力，全台最薄，卻有爆漿好吃的內餡。圖／翻攝自妮娜官網
分享
Panned and Enrobed Fruit and Nuts-銅獎的炭焙烏...
Panned and Enrobed Fruit and Nuts-銅獎的炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果。圖／妮娜巧克力提供
分享

巧克力英國可可

相關新聞

少乾皮、光澤感絕美 盤點4月「唇露」新品

2019-04-25 15:11

台新藝術獎揭曉倒數 「心靈籤詩」請藝術大神媒合

2019-04-25 15:09

台灣首置海嘯浮標 311般地震逃命多了20分鐘

2019-04-25 14:36

全球5大SPA旅遊城市 台灣礁溪上榜，泰國連奪兩名！

2019-04-25 14:06

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

馬卡龍聯名包 粉嫩色+蕾絲細節絕對激起你的少女心

2019-04-25 12:42

防騎士打滑犁田 市區路面標線抗滑係數試辦再升級

2019-04-25 12:13

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04

4人同行免費吃「玫瑰肉肉盤」！肉多多「龍蝦海鮮盤」加購現省211元

2019-04-25 11:46

雙向送客載客達九成 遠航延續一周兩班桃園-福島包機

2019-04-25 11:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

母親節買氣年增100% 松果再推第二波促銷

2019-04-25 08:43

萌萌的進化版！台日好萌友「麻吉貓」亂入「貓咪大戰爭」

2019-04-25 08:42

地表最強藍鑽展就在台灣！ 鑽石銀行亞洲巡展彩鑽今起登場

2019-04-25 07:51

溫馨五月吃大餐 小奢華、大份量滿足媽咪的胃

2019-04-25 00:00

MetroBag背包 都市移動必備

2019-04-24 23:59

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

搶攻母親節商機 百貨「獨家」招數攬客

2019-04-24 23:19

網路App交友能遇到真愛？專家建議掌握「7要訣」，讓妳愛情暢行無阻

2019-04-24 22:28

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-24 20:03

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

母親節送媽媽「睡個好覺」 Wedgwood寢具顏色夠柔美

2019-04-24 19:37

開幕用餐送「5折券」！京都勝牛3店插旗京站 北車也吃得到炸牛排了

2019-04-24 18:37

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

不賣珠寶改賣花？伯爵超美玫瑰免費送 快閃台北專賣店

2019-04-24 18:03

台灣少年郎第一件潮服「三本耀司」沒穿過也一定看過！

2019-04-24 17:51

王心恬搶先戴上最貴鴿血紅！蕭邦高級珠寶展 7億紅藍綠寶澎湃登場

2019-04-24 17:50

母親節輕「履」行！到LA NEW門市體驗「全方位科技足部量測」

2019-04-24 17:46

白歆惠穿這雙紅底鞋看起來腳變得更長了 溫貞菱撞鞋新穿法也是一絕

2019-04-24 17:33

台灣餐飲再up！米其林子公司引餐酒會3,000元起

2019-04-24 17:24

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

跟著香氛去旅行！LV古龍水釋出全新形象廣告 看了好想度假

2019-04-24 16:56

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

亞瑟士首度攜手Vivienne Westwood！龐克教母限量聯名鞋周六開搶

2019-04-24 16:32

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

就穿這件去看復仇者聯盟4！UNIQLO推漫威聯名還送紀念貼紙

2019-04-24 15:45
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

影／大猩猩自拍爆紅 園方解釋：牠們就愛搞怪

2019-04-24 17:10

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

常夜間工作或日夜輪班 得到這些疾病的機率大增

2019-04-24 16:25

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49

桃機二航廈櫃檯停電10分鐘 高壓電斷路惹禍

2019-04-24 18:08

為一個人而生的「燒肉LIKE」 京站兩大獨家品牌用「日系小清新」引爆人氣

2019-04-24 19:51

孫翠鳳悄悄復出 第一齣戲演這個

2019-04-24 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top